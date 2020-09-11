В Кизляре дали старт выборам депутатов

Кизлярцы смогут голосовать 11, 12 и 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кизляра.

Голосование на выборах депутатов городского собрания стартовало в Кизляре сегодня, 11 сентября. В 8:00 открылись 17 участковых избирательных комиссий, образованных в школах, ДК «КЭМЗ», на АО «Кизлярагрокомплекс» и на базе молодежного культурного центра.

Отметим, что из-за выборов в школах 11 и 12 сентября отменены занятия.

Более 100 полицейских поддержат общественный порядок в период проведения единого дня голосования. Проведены комплексные обследования избирательных участков совместно с сотрудниками подразделений государственного пожарного надзора и Росгвардии (вневедомственной охраны). Комиссия проверила техническую укрепленность, антитеррористическую защищенность и пожарную безопасности с составлением соответствующих актов. На участках установили 17 арочных и 17 ручных металлодетекторов. В отделе усилена следственно-оперативная группа, с обеспечением их средствами видео- и звукозаписи. Созданы специальные группы из числа сотрудников угрозыска по выявлению в период проведения выборов зачинщиков и подстрекателей правонарушений.