183 наблюдателя будут следить за выборами в Кизляре

Голосование на 17 избирательных участках началось в 8:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кизляра.

За выборами депутатов в городское собрание в Кизляре будут следить 182 наблюдателя. В дни голосования – 11, 12 и 13 сентября будут открыты 17 избирательных участка.

«На всех 17 участках в дни голосования будут присутствовать 182 наблюдателя от партий и 1 от Общественной палаты Дагестана. Голосование стартовало в 8:00. Все участки обеспечены дезсредствами, на входах проводится термометрия», — рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Анна Мкртычева.

С 11 по 13 сентября в Кизляре пройдут выборы в городское собрание депутатов.