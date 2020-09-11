За выборами депутатов в городское собрание в Кизляре будут следить 182 наблюдателя. В дни голосования – 11, 12 и 13 сентября будут открыты 17 избирательных участка.
«На всех 17 участках в дни голосования будут присутствовать 182 наблюдателя от партий и 1 от Общественной палаты Дагестана. Голосование стартовало в 8:00. Все участки обеспечены дезсредствами, на входах проводится термометрия», — рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Анна Мкртычева.
С 11 по 13 сентября в Кизляре пройдут выборы в городское собрание депутатов.