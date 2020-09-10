ЗАМАНА - Вопросы лечения и реабилитации больных COVID-19 обсудили в Дагестане

Вопросы лечения и реабилитации больных COVID-19 обсудили в Дагестане

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10 сентября, 2020. Четверг 15:33
Вопросы лечения и реабилитации больных COVID-19 обсудили в Дагестане

Научно-практическая конференция, посвященная лечению и реабилитации больных коронавирусной инфекцией COVID-19, состоялась сегодня на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли» в Махачкале.

Вопросы лечения и реабилитации больных COVID-19 обсудили в Дагестане
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Открыл мероприятие руководитель НОК «Журавли» Магомед Магомедов, который отметил, что на долю дагестанского народа выпали серьезные испытания. Он также рассказал об акции, которая началась 6 июня и была поддержана с первого дня Главой Дагестана Владимиром Васильевым и Институтом искусственного интеллекта им. М. И. Ломоносова, Минздравом РД.  Магомедов подчеркнул, что в рамках данной акции свое здоровье восстановили десятки людей. Выступающий также обратил внимание на то, что участники конференции – врачи приехали в Дагестан из самых разных регионов страны. «У меня есть список, в котором 1620 врачей, желающих пройти у нас реабилитацию. И всех их мы постараемся принять. У нас в каждом потоке не менее 80 человек, перенесших COVID-19. В распоряжении медработников, прошедших “красную” зону, имеется все необходимое для реабилитации, в том числе бассейны и теннисный корт. Кроме того, в каждом потоке мы проводили круглые столы, на которых обсуждались актуальные вопросы, затронутые пациентами, и была дана объективная оценка происходящего, а также были представлены интересные идеи и предложения от врачей из разных городов России», – заявил выступающий. В ходе открытия мероприятия перед собравшимися выступил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. Он отметил важность и актуальность научно-практической конференции и подчеркнул, что в комплексе «Журавли» для людей в белых халатах, проявивших стойкость и профессионализм во время первой волны пандемии коронавирусной инфекции, есть все условия для реабилитации и отдыха. Далее участники конференции сделали общую фотографию и после кофе-брейка продолжили рабочую часть. В рамках мероприятия собравшиеся ознакомились с основными темами научно-практической конференции.  Выступающие в своих докладах проинформировали участников об эффективных методах лечения коронавирусной инфекции, организации медицинской, физической, психологической и иммунной реабилитации больных, перенесших COVID-19, а также о лечении и реабилитации при тяжелых сопутствующих заболеваниях. Кроме того, специалисты поделились опытом по лечению и реабилитации детей и подростков и как не заразиться здоровым гражданам. В завершение рабочей части участники мероприятия обменялись мнениями, обсудили основные темы конференции и поделились впечатлениями по данной теме.

 

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