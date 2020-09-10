Власти Дагестана подарили велосипеды волонтерам-медикам за вклад в борьбу с коронавирусом

"Я не сомневаюсь, что в любом возрасте очень хочется жить среди таких людей, как вы, которые приходят в "красную зону" - 300 человек пришли и работали там. Проценко (главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко - прим. ТАСС), Герой труда РФ, приехавший к нам с группой врачей оказывать помощь, встречаясь <...> с нашей медицинской общественностью, с восторгом говорил о вас. Потому что среди врачей он видел волонтеров, которые пришли и выполняли свой долг", - сказал глава Дагестана Владимир Васильев.

В свою очередь мэр Махачкалы Салман Дадаев отметил, что волонтеры-медики находятся "в самом центре внимания и уважения". "В те самые сложные дни, когда коронавирусная инфекция захлестнула в буквальном смысле нашу республику, вы <...> зашли в самую точку опасности - "красную зону" - и доказали, что у Дагестана, дагестанской молодежи есть будущее. <...> И те незначительные подарки по сравнению с вашим поступком, который вы совершили, это самое маленькое, что мы можем дать вам. Мы безмерно вам благодарны", - сказал Дадаев.

Волонтер общероссийской акции "МыВместе" Карина Бамматмурзаева поблагодарила власти республики от имени организаторов и волонтеров Всероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" за оказанную поддержку. "Нам очень приятно, что наши инициативы не остаются без внимания, они всегда находят поддержку и активно реализуются. И сегодня мы полны сил и энергии каждый день помогать нашей республике. Эта награда для нас очень почетна", - сказала Бамматмурзаева.