О состоянии выполненных работ в рамках строительства мусоросортировочных комплексов и внесения изменений в схему территориального планирования говорили сегодня, 8 сентября, на совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

В обсуждении приняли участие министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев, заместитель министра по земельным и имущественным отношениям РД Хабиб Джанаев, начальник отдела Управления Росреестра по РД Магомедтагир Гимбатов, главы районов, в которых запланировано строительство МСК.

Открывая совещание, вице-премьер напомнил, что первоочередное строительство мусоросортировочных комплексов планируется в пяти муниципальных образованиях. Так, в Буйнакском районе построят МСК на 140 тыс. тонн/год, в Дербенте на 100 тыс. тонн/год, в Кизлярском районе на 50 тыс. тонн/год, в Хасавюртовском районе на 100 тыс. тонн/год и в Сулейман-Стальском районе на 15 тыс. тонн/год.

В перспективе, по словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, рассматривается строительство еще 4 мусоросортировочных комплексов на территории Каякентского, Магарамкентского, Кизилюртовского и Левашинского районов.

В свою очередь, Набиюла Карачаев добавил, что Министерство природных ресурсов и экологии региона в рамках выполнения мероприятий контролирует ход и своевременность проведения землеустроительных работ.

Также, по его словам, Минприроды РД совместно с органами местного самоуправления проведена работа по подготовке земельных участков для строительства мусоросортировочных комплексов на территории республики. «Разработаны, согласованы и утверждены технические задания на проектирование. Вся необходимая документация для проведения конкурсных процедур передана Комитетом по закупкам», - отметил Набиюла Карачаев.

О ходе реализации пилотного проекта в Дербенте доложил зам.главы города Заур Эминов. В данный момент в городе ждут установки экопунктов, которые планируется открыть в октябре. Кроме того, готовы 169 контейнерных площадок, приобретены 500 новых баков для ТКО, а также планируется установка баков для раздельного сбора мусора: стекло, пластик и картон.

Далее с отчетами о проделанной работе выступили главы районов.

Заслушав их, Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал всех глав МО серьезно отнестись к этому вопросу и проводить работы согласно пунктам "дорожной карты".

По итогам совещания главам Буйнакского, Магарамкентского, Кизилюртовского района поручено внести изменения в схему территориального планирования согласно Градостроительному кодексу РФ. Главы Каякентского и Сулейман-Стальского районов должны организовать работу по внесению вновь образованных земельных участков в схему территориального планирования муниципального района, а Дербенту рекомендовано внести соответствующие изменения в Генеральный план города.