Дагестанцы приняли участие в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв блокады

В них приняли участие сотрудники постпредства РД в Санкт-Петербурге, представители Содружества дагестанской молодежи, Культурно-просветительского центра «Дагестан», уполномоченные представительства республики в районах города и области и другие. На Пискаревском мемориальном кладбище венки и цветы к монументу «Мать-Родина» возложили Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены Правительства Санкт-Петербурга, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и другие. После окончания официальной церемонии на аллее Памяти кладбища состоялось торжественное открытие мемориальной плиты в память о защитниках Ленинграда – воинах из Сталинградской и Ростовской областей. На нем присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и другие официальные лица. Заметим, что на аллее Памяти Пискаревского кладбища за 20 лет установлено более 100 мраморных плит, посвященных погибшим героическим защитникам блокадного Ленинграда – уроженцам различных регионов страны, а также труженикам предприятий и организаций города. На одной из них высечены слова «Вечная память воинам-дагестанцам – защитникам блокадного Ленинграда». Она была установлена 19 мая 2001 года. По официальным данным, здесь покоятся более тысячи уроженцев нашей республики, которые в годы Великой Отечественной войны ценой своей жизни защитили город на Неве. Несколько тысяч дагестанцев пали смертью храбрых в кровопролитных боях на Синявинских высотах и на Невском пятачке. В знак сыновней благодарности землякам здесь установлены две памятные гранитные стелы. Торжественно-траурные церемонии также прошли и на других мемориальных кладбищах и памятных местах в городе и области. Кроме того, в городе на Неве и в Ленинградской области состоялся ряд других мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби. Так, в Соляном переулке под открытым небом прошел концерт. Для ветеранов войны, блокадников и тружеников тыла – членов общественных объединений, жителей блокадного Ленинграда – были исполнены эпизод 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича, песни военных лет и оперные арии. На хлебозаводе «Каравай» горожане имели возможность посмотреть, попробовать «Блокадный хлеб». А во дворе школы «Балтик- Колледж» торжественно открыли бюст выдающемуся военачальнику, Герою Советского Союза, Маршалу Советского Союза Л. Говорову. В день начала блокады Ленинграда в Кировском районе Ленинградской области, в деревне Кобона, появился знак в память о водителях легендарной «Дороги жизни». Место для его установки было выбрано неслучайно. Маленькая деревушка на восточной части берега Ладожского озера стала во время блокады важнейшим пунктом эвакуации населения, через который проходила Дорога жизни. Многие ленинградцы были спасены именно через Кобону. В Ленинградской области от музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» стартовал автопробег «Никто не забыт – ничто не забыто». Участниками автоколонны из автобусов, автомобилей военных лет, мотоциклов и байков стали ветераны Великой Отечественной войны, а воины-интернационалисты, ветераны других вооруженных конфликтов, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, представители администрации региона, представители политических партий, общественных организаций, а также члены молодежного актива Ленинградской области – более 400 человек. Перед стартом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко совместно с участниками автопробега возложили цветы и венки к памятнику «Белый танк». Завершился маршрут автопробега в Санкт-Петербурге на площади Победы у «Монумента героическим защитникам Ленинграда». Другим важным патриотическим мероприятием стал ретропоезд, который стартовал с Финляндского вокзала. С ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда, тружениками тыла, детьми блокады, представителями общественных объединений Ленинградской области и Санкт-Петербурга, студентами, школьниками, юнармейцами, среди которых были и дагестанцы, он отправился до станции «Ладожское озеро». Далее участники на автобусах направились до музея «Дорога жизни» и к мемориалу «Разорванное кольцо», где состоялась торжественная церемония возложения цветов в память о погибших в боях Великой Отечественной войны. О героическом подвиге защитников Ленинграда подробно рассказали реконструкторы, военные историки и артисты. По прибытии ветеранов уже ждал импровизированный «солдатский привал», где все подкрепились гречневой кашей, приготовленной на настоящей полевой армейской кухне. Далее в поселке Щеглово состоялась торжественная церемония по закладке камня будущему монументу многонациональной 136 (63) гвардейской стрелковой дивизии в месте ее дислокации в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в рамках реализации международной патриотической акции «Дорога жизни – дорога воинской славы» при участии сотрудников комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, сотрудников постпредств Дагестана, Ингушетии и других Северо-Кавказских республик, Содружества дагестанской молодежи.