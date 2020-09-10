Владимир Путин: продвижение по службе и карьерный рост должны быть у тех, кто готов «пахать» на благо родной страны

Кадровое обновление должно проходить по талантам и способностям, а продвижение по службе и карьерный рост должны быть у тех, кто готов «пахать» на благо родной страны, заявил Президент РФ, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин на встрече с победителями третьего сезона конкурса «Лидеры России». Конкурс, отметил глава государства, за три года проведения стал эффективно работающим, системным механизмом, который позволяет выявлять и поддерживать талантливых управленцев.

Суперфинал третьего сезона конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – проходил в Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске с 6 по 8 сентября. Победителями стали 106 конкурсантов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

«Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, вот что важно. В этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни. Более того, продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан. Всегда и во всём следовать принципам служения людям, обществу, родной стране», – обратился к победителям Владимир Путин во время видеоконференции.

«Конкурс проводится три года, как вы знаете, и за этот сравнительно небольшой срок он стал эффективно работающим и, можно сказать, системным механизмом, который помогает на прозрачных, понятных принципах выявлять и поддерживать хороших, лучших управленцев», – добавил Президент.

По его словам, конкурс открываетучастникам новые возможности для роста и расширения профессиональных горизонтов, позволяет находить применение их способностям. Чтобы талантливые, достойные людииграли «значимую, и в полном смысле этого слова лидерскую роль в развитии страны и повышали бы эффективность управления не только на государственной службе, но и в других сферах, потому что грамотные управленцы, где бы они ни работали, нужны везде и всегда».

Обращаясь к победителям конкурса, Владимир Путин отметил их высокую работоспособность, нацеленность на результат, умение брать на себя ответственность и действовать слаженно и сообща. Победа в таком соревновании, отметил глава государства, это большой личный успех и вклад в будущее страны, «потому что стремление получать новые современные знания, нужные нам знания, достичь вершин в своем деле во многом задает темп продвижения вперед всей стране».

«Неслучайно в конкурсе участвуют представители самых разных отраслей. Для многих этот конкурс уже стал настоящим трамплином в карьере, причем не только в своих, но и нередко в совершенно новых для них областях. В том числе поэтому растут запрос и внимание к конкурсу со стороны профессионалов. Причем не только в нашей стране, но из-за границы много заявок», – отметил Владимир Путин.

Он напомнил, что запущенные в этом сезоне специализации – «Здравоохранение», «Финансы и технологии», а также «Наука»– появились после обращения самих ученых и медиков, чтобы «была возможность оценить именно те знания и способности, которые требуются для современного управления в сфере науки и здравоохранения».

По мнению главы государства, практика показала, что отраслевые треки оказались «весьма востребованными». Об этом говорит и число участников специализаций – более 22 тысяч ученых, около 10 тысяч медиков, врачей, а также свыше 60 тысяч специалистов в сфере финансов и технологий. При этом, обратил внимание Владимир Путин, наиболее яркие участники этих направлений получили высокие назначения еще до завершения конкурсных процедур – в том числе возглавили крупные вузы, больницы.

«Считаю важным, что для всех участников победа в финале – это серьезный импульс для дальнейшего развития, повышения своей квалификации.Именно с этой целью для финалистов предусмотрен грант на обучение в размере одного миллиона рублей.А победители, которые готовы связать свою судьбу с государственной службой, при условии их достаточного опыта и профессионализма, получают возможность стать слушателями программы резерва кадров Высшей школы государственного управления, так называемой, как иногда говорят, «школы губернаторов», – сказал Владимир Путин. – Но, конечно, самая большая ценность, которую даёт конкурс, – это работа с наставниками, а это профессионалы высшей пробы».

Среди них – глава Правительства, вице-премьеры, министры, представители руководства обеих палат Федерального Собрания, губернаторы, главы крупнейших корпораций, компаний и общественных организаций. «Все они, как мы с вами понимаем, очень занятые люди, но считают важным уделять свое время общению с вами, с такими людьми, как вы, помогать советом, делиться своим подчас уникальным опытом. Из этого и складывается преемственность, которая имеет огромное значение для поступательного, ритмичного развития нашей страны», – отметил Президент России.

Он также поблагодарил всех участников, которые активно занимаются волонтерской деятельностью, реализуют значимые социальные проекты, и тех, кто внес большой личный вклад в акцию взаимопомощи «Мы вместе», помогал пожилым людям, инвалидам, ветеранам в пандемию.

«Повторю, победа в конкурсе – это новый этап в вашей жизни с колоссальными возможностями, но и с большой ответственностью. Дорогие друзья, я искренне желаю всем успехов на этом пути», – заключил Владимир Путин.