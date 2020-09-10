Реализацию Госпрограммы РФ по комплексному развитию сельских территорий обсудили в Правительстве Дагестана

В этом году на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях региона, предусмотрено 80 млн руб., что обеспечит ввод (приобретение) 10624 кв. м. жилья.

В результате на сегодняшний день социальные выплаты уже получили 122 семьи. Денежные средства по указанному направлению полностью освоены.

Кроме того, в целях благоустройства сельских территорий проведен конкурсный отбор проектов, победителями которого признаны 96 проектов из 16 муниципальных образований республики. Средства на их реализацию также направлены в полном объеме. За счет выделенных денег в муниципалитетах планируется создать и обустроить зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, площадки для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья, организовать пешеходные коммуникации, освещение территорий, в том числе с использованием энергосберегающих технологий, ливневые стоки, обустроить общественные колодцы и водоразборные колонки, а также площадки для ТКО.

На строительство социальных объектов по этой программе предусмотрено свыше 1 млрд руб. В этом году намечено ввести в строй 20 из них, в том числе объекты водоснабжения, газификации, дошкольного и общего образования, спортивные сооружения и ФАПы. Благодаря этой программе, к примеру, в с. Алкадар Сулейман-Стальского района появится школа на 110 ученических мест, а в с. Ашага-Стал-Казмаляр этого же района будет возведено образовательное учреждение на 400 ученических мест. В с. Ахты Ахтынского района строится многофункциональный спортивный комплекс. Водоснабжением среди прочих обеспечат с. Тох-орда Тляратинского района, с. ХарачиУнцукульского района, с. Учкент Кумторкатинскогорайона, с. Киша Дахадаевского района и с. МиарсоБотлихского района. На всех объектах ведутся строительно-монтажные работы.

Кроме того, за счет экономии бюджетных средств удалось разместить закупку на строительство водопровода в с. Касумкент Сулейман-Стальского района, не привлекая дополнительные средства из республиканского бюджета.

Продолжается работа по инвентаризации объектов незавершенного строительства: на 77 объектов из 167, относящихся к этой категории, представлена документация в Минэкономразвития РД.

В ходе конкурсного отбора государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» ГКУ Дагсельхозстрой подготовлены и направлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заявки на 2021-2022 годы по трем муниципальным районам республики. В них включено строительство 15 объектов. Конкурсный отбор прошли Буйнакский и Казбековский районы. Ведется работа по подготовке сметной документации и заданий на проектирование строительства объектов.

В рамках прошедшего ВКС статс-секретарь-первый замминистра Минкомсвязи РД Магомедбек Ахмедов и статс-секретарь-замминистра Минсельхозпрода РД Магомед Юсупов проинформировали о проводимой ведомствами работе в части информационного сопровождения реализации на территории Дагестана вышеназванной госпрограммы.