Депутат Госдумы Мурад Гаджиев провел дистанционный прием граждан в Махачкале

В рамках приема к парламентарию поступило 16 обращений. Они касались госпитализации больных из «группы риска» (возраст 65+ и страдающие хроническими заболеваниями), перевода детей из одной школы в другую в связи со сменой места жительства, трудоустройства, улучшения жилищных условий и др. Одной из первых к депутату обратилась махачкалинка Диана Курбанова с просьбой оказать содействие в госпитализации ее 70-летней тети Патимат Ниматулаевой, инвалида 2 группы, с признаками COVID-19. Депутат в телефонном разговоре с министром здравоохранения Дагестана Джамалудином Гаджиибрагимовым попросил о содействии в госпитализации. Меры были приняты незамедлительно. Ниматулаева госпитализирована в ГБУ РД «Городская клиническая больница № 1». Житель города Кизилюрта Шамиль Кебедов обратился с просьбой о содействии в улучшении жилищных условий. Заявитель – инвалид 1 группы. Депутат поручил помощнику направить письмо министру строительства и ЖКХ РД. Уроженка города Хасавюрта, инвалид 1 группы Ума Идрисова обратилась с просьбой оказать содействие в приобретении глюкометра для контроля уровня сахара в крови. Со слов заявительницы, у нее отсутствует возможность самостоятельно приобрести данный прибор. Депутат дал поручение помощнику приобрести глюкометр и доставить его по месту жительства заявительницы. Все обращения взяты на контроль депутата, по каждому из них даны соответствующие поручения.