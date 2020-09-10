Сорок восьмая сессия дагестанского парламента прошла в Махачкале

В работе сессии приняли участие Глава Дагестана Владимир Васильев, вице-спикер Совета Федерации ФС РФ Ильяс Умаханов, депутаты Госдумы Валерий Газзаев и Мурад Гаджиев, депутаты НС РД, руководители органов исполнительной власти. Основной вопрос повестки дня – «О ходе строительства отдельных социально значимых объектов в рамках Республиканской инвестиционной программы на 2020 год». С информацией по нему выступили министр строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев, начальник строительного управления №412 Главного военно-строительного управления №4 Минобороны России Магомед-Эми Чамаев и аудитор Счетной палаты Дагестана Ахмед Магомедов. По словам Малика Баглиева, в настоящее время на территории Дагестана осуществляется строительство беспрецедентного количества объектов дошкольных и общеобразовательных организаций, ввод в эксплуатацию которых позволит ликвидировать трехсменное обучение в школах, создать дополнительные места в детских садах, в том числе это актуально в связи с передислокацией Каспийской флотилии. «Минстроем Дагестана в 2020 году реализуются мероприятия по строительству 286 объектов на сумму более 24,5 млрд рублей. Для сравнения, в 2017 году в республике осуществлялось строительство 40 объектов на сумму чуть более 3 млрд рублей. Рост в 7,4 раза в денежном выражении и 7,1 раза по количеству объектов. По объектам водоснабжения и водоотведения рост составил более 33-х раз в денежном выражении или 15,5 раза по количеству. Только в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» осуществляется строительство 77 объектов: 73 – СУ №412 ГВСУ №4 на сумму 14,3 млрд рублей», - сообщил министр. При реализации указанных мероприятий, продолжил он, строительная отрасль Дагестана столкнулась с огромным количеством проблем в сфере проектирования, ведения архитектурно-градостроительной деятельности, а также подготовки исходно-разрешительной документации. А именно: неготовность строительной отрасли в целом к одномоментному росту объемов строительства и выделенных бюджетных средств; отсутствие в муниципальных образованиях утвержденных генпланов поселений, проектов планировки территории, территориальных схем планирования, с учетом этого несвоевременное представление правоустанавливающей и исходной-разрешительной документации, что в свою очередь препятствует разработке проектно-сметной документации и, соответственно, получению заключения экспертизы. Кроме того, имеется несоответствие земельных участков нормативным требованиям, отсутствие узких специалистов, таких как сметчики, архитекторы, землеустроители, геодезисты и т.д. Серьезные проблемы, негативно влияющие на ход строительства, были и у генподрядчика - ГВСУ №4 Минобороны России. «На наш взгляд, отсутствовала оперативность в принятии управленческих решений, а также четкая производственная программа в сочетании с финансовой дисциплиной. Использовалась практика выстраивания производственной операторов, которые заключали контракты с субподрядными организациями, осуществляющими непосредственное строительство объектов, что сказывалось на скорости инвестиции непосредственно доходящих до строительной площадки. Авансовые платежи своевременно не доводились до исполнителей работ. Кроме того, неоднократная смена руководства СУ №412 ГВСУ №4 также привела к значительным проблемам в организации работы, соответственно, отсутствию должного внутреннего контроля за качеством выполняемых строительных работ», - пояснил министр.

В рамках выступления он озвучил ряд предложений по исправлению ситуации. Начальник строительного управления №412 Главного военно-строительного управления №4 Минобороны России Магомедэмин Чамаев рассказал, что в рамках реализации нацпроекта «Демография» и государственной программы «Развитие образования в Республике Дагестан» запланировано строительство 73 объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время заключены контракты на строительство 66 объектов общего и дошкольного образования на общую сумму более 11 млрд рублей. Работы ведутся на 62 объектах, по остальным начнутся в ближайшее время. Из этих средств поступило на данный момент более 3 млрд 390 рублей. Для проведения строительно-монтажных работ привлечено свыше 2 тысяч рабочих и 110 единиц техники, количество трудовых ресурсов наращивается в соответствии с возникающей потребностью. Чамаев подчеркнул, что ГВСУ №4 для проведения работ привлекло подрядные организации, зарегистрированные в Дагестане. Вместе с тем, отметил он, имеется ряд проблем, которые сказываются на темпах работ. Среди них были названы проблемы с корректным документальным сопровождением работ, слабый уровень знаний инженерно-технического персонала, из-за чего приходится тратить много времени на исправление ошибок и параллельное обучение кадров. По итогам выступления в адрес подрядчика поступило большое количество вопросов от депутатов: Мухтарпаши Умаханова, Наримана Асварова, Магомедхана Арацилова, Мурада Исмаилова, Марата Алиярова, Анны Безруковой и других. Депутаты озвучили опасения, что запланированные объекты не будут сданы в установленные сроки. Прогнозировались трудности и в части подключения социальных объектов к соответствующей инфраструктуре при их вводе в эксплуатацию. Парламентарии также указали на недопустимость ситуации, когда один субподрядчик берет на себя обязательства по строительству большого количества объектов. По мнению депутатов, это в конечном итоге приведет к невозможности завершения запланированных объектов в установленные сроки и не освоению выделенных средств в полном объеме. Магомедэмин Чамаев заверил, что ГСУ№ 4 намерено выполнить все взятые на себя обязательства: «Там, где можно снять вопросы – мы снимаем. Это кропотливая работа, требующая времени». Хизри Шихсаидов со своей стороны напомнил, что это новый руководитель управления и выразил надежду, что ему удастся исправить ситуацию. С объемным докладом выступил и аудитор Ахмед Магомедов. По словам докладчика, анализ результатов мониторинга Счетной Палаты Дагестана показал, что сегодня имеются большие риски несвоевременного исполнения запланированных мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию объектов социальной сферы. По мнению вице-спикера дагестанского парламента, руководителя фракции «КПРФ» Махмуда Махмудова, одной из причин сложившейся ситуации является то, что в республике произошел резкий рост объемов строительных работ при ограниченных возможностях строительной отрасли: «К такому объему работ ни муниципальные образования, ни органы власти оказались не готовы». Следующая проблема, которую отметил Махмудов, - нехватка квалифицированной рабочей силы. Данный вопрос, считает он, в республике крайне актуален и им следует оперативно заняться. Для исправления ситуации он предложил, в том числе, разработать соответствующую концепцию. Заместитель Председателя Народного Собрания РД, руководитель фракции «Справедливая Россия» Камил Давдиев со своей стороны указал на недопустимость, когда выделенные на строительство социально значимых объектов средства остаются неосвоенными, особенно в Дагестане, где огромное количество молодых семей сталкиваются с проблемой нехватки мест в школах, детских садах, яслях. «Сегодня мы видим ситуацию, когда выделяются средства, но они не осваиваются. Причин этому много. Но хотел бы напомнить, что программа была разработана еще в 2018 году. Из 22 социальных объектов, которые планировалось сдать в республике 1 сентября, сдано только 7, аналогичная картина и по другим направлениям. Мы все знаем, что не освоение средств тормозит развитие экономики республики. Нашим избирателям не важны причины, им нужен конечный результат», - заявил Камил Давдиев. С критикой в адрес подрядчика – ГСУ №4 – выступил депутат Мухтар Оздеаджиев. Он детально остановился на проблемах, которые привели к сегодняшней ситуации. В их числе отмечалась низкая финансовая дисциплина, недостаточный контроль за реализацией хода строительства субподрядными организациями, проблемы в части обеспечения квалифицированными кадрами. «Глава Дагестана добился небывалого финансирования для республики, а у нас средства не освоили! Такого финансирования на строительство социальных объектов у нас никогда не было, поэтому нам нужно приложить все усилия, чтобы все запланированные объемы выполнить. Сегодня участниками назывались разные причины сложившейся ситуации, в том числе объективные, но, если мы не построим эти объекты – нас граждане не поймут», - заявил парламентарий. Свое мнение по рассматриваемому вопросу выразил и вице-спикер Совета Федерации ФС РФ Ильяс Умаханов: «Мне представляется весьма важным, что чувствительные вопросы, волнующие наших граждан, выносятся на обсуждение Народного Собрания, которое мониторит ситуацию в республике по ключевым направлениям». Он напомнил, что в 1970-80 годы в Дагестане было построено общеобразовательных учреждений более чем на 100 тысяч ученических мест. По мнению сенатора, это был пример мощной мобилизации всего общества по восстановлению республики после землетрясения, который необходим и сегодня. Он далее констатировал, что Дагестан находится в лидерах среди регионов по исполнению бюджета за текущий год, такими темпами следует идти и в части строительства объектов. Обращаясь к строительному управлению ГСУ №4, Ильяс Умаханов заявил: «У военных строителей очень хорошая репутация в стране. Но такой работой вы тянете республику назад. Людям не нужны цифры, им нужен результат». Хизри Шихсаидов напомнил, что в Дагестане в настоящее время делается очень многое: благоустраиваются общественные территории, ведется строительство большого количества объектов и т.д. Вместе с тем, он обратил внимание на то, что благодаря Главе Дагестана Владимиру Васильеву федеральный центр выделил региону значительные средства на строительство объектов социальной сферы. «Да, этот год достаточно сложный, в том числе и из-за короновируса, что повлияло и на темпы строительства. Вместе с тем, Правительство не имеет право лишь констатировать ситуацию, когда речь идет о школах и садиках. По итогам восьми месяцев текущего года освоение средств крайне низкое, поэтому Председателю Правительства необходимо переходить на режим ручного управления. Объективно, ГВСУ не справился с работой. Есть вопросы и к Минэкономразвития Дагестана, который отмалчивается, как будто этот вопрос их не касается», - сказал спикер дагестанского парламента. Он поблагодарил депутатов, которые этим летом выезжали на места и осуществляли парламентский контроль за ходом строительства по поручению Главы Дагестана. Далее выступил Глава республики Владимир Васильев.

Он отметил, что в республике сложился рабочий тандем исполнительной и законодательной власти и работа проводится системно и постоянно. Глава РД подчеркнул, что регион сегодня обладает средствами, которые нужно освоить. По его словам, в этой части есть сложности – это отъезд иностранной рабочей силы из-за пандемии и нехватка кадров на месте. «Если вопрос мы будем решать системно, я убежден, эти средства мы освоим», - выразил уверенность руководитель республики, вместе с тем напомнив, что в сложившихся условиях всемирной пандемии работа строительного комплекса не останавливалась. В этом вопросе, считает Владимир Васильев, есть и потенциал, так как данная ситуация позволит создать рабочие места. Глава РД напомнил о своей поездке на строительный объект в Каспийске, где один мастер обучает за две недели четырех выпускников дагестанских колледжей и готовит из них специалистов. «Это серьезный вопрос и его надо решать вместе. Беда - беспощадный, жестокий, но очень эффективный учитель. У нас еще целый ряд проблем врастает, но мы от этого становимся сильнее», - в частности сказал Глава РД, обращаясь к участникам сессии. Владимир Васильев в своем выступлении указал и на необходимость развивать производство строительных материалов в республике. «После такого хорошего заряда, который мы здесь все вместе получили, я думаю, мы должны оправдать то доверие, которое сегодня сформулировал Председатель Парламента, подводя итоги этой работы. Я, как каждый из вас, отвечаю за эту работу, прошу меня не подводить, спрашивать будем не на словах, а по делу. По итогам года дагестанцы узнают имена тех, кто достиг результатов, и тех, кто не сумел выполнить свои задачи. Продолжаем совместную работу. Я думаю, что такой подход позволит нам реализовать свой потенциал», - заключил Глава Дагестана. По итогам обсуждения было принято Постановление Народного Собрания Дагестана, в котором работа по строительству социально-значимых объектов на территории республики в рамках РИП была признана недостаточной. Правительству Дагестана рекомендовано принять меры по ускорению темпов строительства и освоению до конца финансового года выделенных средств в запланированных объемах. В рамках сессии депутаты также внесли изменения в Закон РД «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан». Как пояснили разработчики, законопроект разработан с целью приведения регионального законодательства в соответствие с градостроительным кодексом Российской Федерации. Также депутаты приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Народного Собрания РД Багадура Абасова (фракция «Единая Россия») в связи с его смертью. Другим постановлением депутат Давуд Сулейманов был избран на должность заместителя председателя Комитета НС по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению. Завершилось мероприятие торжественным вручением наград от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Эту почетную миссию выполнил Ильяс Умаханов. Так, за многолетний плодотворный труд Почетными грамотами Совета Федерации ФС РФ были награждены Председатель Счетной Палаты Дагестана Билал Джахбаров и директор филиала ПО «Ростелеком», депутат Народного Собрания РД Руслан Ярахмедов.