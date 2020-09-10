Совет при Главе Дагестана по развитию градостроительства рассмотрел ход реализации пилотного проекта по развитию малоэтажной застройки

Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 9 сентября провёл Совет при Главе РД по развитию градостроительства и архитектуры в Республике Дагестан. Обсуждены реализация пилотного проекта по развитию малоэтажной застройки в Республике Дагестан совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также два масштабных проекта комплексной застройки.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан НезирГусейнов отметил, что в республике строительство индивидуального малоэтажного жилья ведётся хаотично, без какого-либо планирования инфраструктуры, социальных объектов. Кроме того, зачастую подключение к коммуникациям и водоотведение производится по серым схемам.

«Но улица на территориях малоэтажного строительства может выглядеть как город, причём с архитектурной привязкой к своему городу (Махачкала, Дербент, Каспийск и т.д.), а не как типичный загородный посёлок. Уличный фронт на таких территориях будет развиваться органично и компактно, с включением туда магазинов, школы, детского сада и других объектов, причём добраться до них можно будет пешком. Кроме того, на этих территориях будет соблюдаться качество строительства, а так же прозрачность подключения газа, воды, электричества, канализации и т.д.», - выразил уверенность Гусейнов.

Глава Дагестана в целом инициативу назвал хорошей и современной, а также заявил, что её можно рассмотреть подробнее.

Генеральный директор ООО Группа Компаний «КАСПИЙ КОМПОЗИТ» Казбек Кандауровпредставил вниманию участников совещания проект предполагаемой застройки территории завода «Стекловолокна». По словам выступающего в Дагестане такого подхода к строительству жилого сектора ещё не было.

«В этом образцовом микрорайоне мы планируем построить не только дома, но ещё за свой счёт школу на 340 мест и детский сад на 105 мест. Мы хотим сломать представление, что территорию надо максимально застраивать домами так, что не остается места не то что для детской и спортивной площадки, но и элементарно для парковки. Из чуть более 9 гектаров непосредственно под застройку идёт только почти 4 гектара, получается примерно 42%. На оставшейся территории 1,5 гектара отводится под школу и 0,5 гектара под детский сад, а ещё 3,5 гектара это улично-дорожные сети, скверы, автостоянки, спортивные, детские площадки и т.д. Этот проект позволит также создать дополнительные рабочие места»,-проинформировал Казбек Кандауров.

Во время обсуждения проекта высказывались разные точки зрения на его реализацию. В частности мэр Махачкалы Салман Дадаев заявил, что нужно тщательно просчитать все заявленные цифры и сверить их с нормативами. В свою очередь заместитель Председателя Правительства РД Инсаф Хайруллин и Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Республики ДагестанНезир Гусейнов более позитивно высказались в адрес проекта, назвав его современным и примером комплексного подхода в строительстве, когда уделяется внимание комфортной социальной и городской среде, а не только максимальному количеству квартир.

Резюмируя все высказанные мнения, Владимир Васильев назвал проект в целом заслуживающим внимания, но заявил, что для более предметного разговора необходимо, что бы все стороны ещё раз обсудили возникающие вопросы и проработали их решение.

В завершение заседания был представлен проект «Строительство экспозиционного центра в Махачкале». Инвестор, генеральный директор ИТЦ «Горные ресурсы» Азиз Магомедмирзаев заявил, что это будет деловой, научно – образовательный и культурно-просветительский комплекс.

«Располагаться он будет напротив стадиона им.Елены Исинбаевой в Махачкале. Все сооружения будут объединены ботаническим садом на более 2 тысяч видов растений, а под комплексом запланирована подземная парковка на 350 мест. Во время проектирования мы учитывали мировой опыт, а также тщательно изучили реализацию парка «Зарядье» в Москве. В прошлом году Агентством стратегических инициатив был объявлен общероссийский конкурс для проектов общественных пространств. Мы оказались единственными представителями Северного Кавказа в финале конкурса. За нас проголосовало более 8 тысяч дагестанцев, и мы заняли второе место, немного уступив победителю. Отмечу, что одной из составляющей проекта будут искусственные террасы с самым высоким в России водопадом высотой 20 м. Также предполагаем, что Центр станет знаковым туристическим объектом»,-сказал в частности Азиз Магомедмирзаев.

В ходе дальнейшего обсуждения было отмечено, что земля, где планируется построить экспоцентргосударственная и необходимо тщательно оформить с заинтересованными министерствами ведомствами все документы. При этом в целом участники заседания инициативу полностьюподдержали.

«В принципе концептуально всё очень хорошо – место, тематика, во всех отношениях достойный бизнес, и мы его поддерживаем, но эти плюсы не отменяют технологическую рутину», - заключил Глава Дагестана.

В завершение мероприятия Незир Гусейнов провёл для Главы Дагестана презентацию ряда основных градостроительных решений по благоустройству иразвитию общественных территорий. На макетах были размещены основные позиции таких проектов как реконструкция проспекта им. Имама Шамиля, концептуальные решения общественного пространства набережной в редукторном посёлке, городской площади в Дербенте, парка «Озеро Ак-Гёль», благоустройство Эльтавского леса, парка «Олимпийский» в Кизилюрте, дагестанской государственной филармонии имени Т.Мурадова.