Владимир Васильев: «Надо не просто решать вопросы, а делать это, советуясь с людьми»

Подчеркнув важность обсуждаемого вопроса, Владимир Васильев сказал о необходимости налаживания инженерной инфраструктуры. Поясняя, он отметил, что, по словам специалистов, инфраструктурный потенциал Махачкалы был рассчитан на 300 тысяч человек, а население за прошедшие годы выросло до 1 млн и имеющиеся ресурсы не справляются. В этой связи руководитель субъекта заявил, что при строительстве каких-то объектов надо заранее думать о том, как обеспечивать их дальнейшее функционирование.

Обращаясь к участникам совещания, Владимир Васильев высказал своё мнение о важной роли органов власти: «Когда работа, которую проводит власть, проходя через средства массовой информации, становится понятной населению, то в обществе идут положительные процессы. Надо не просто решать вопросы, а делать это, советуясь с людьми».

Касаясь темы градостроительства, руководитель региона обратил внимание на необходимость формирования доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Также было озвучено, что из-за того, что строительство жилых домов порой велось без разрешительной документации, в регионе сегодня 410 домов, которые не обследованы должным образом, в том числе на сейсмостойкость.

В то же время есть и положительные решения, которые меняют облик городов и районов в лучшую сторону. Останавливаясь на них, Глава РД сказал: «С 2017 года у нас реализуется программа «Комфортная городская среда», благодаря руководству страны и партии «Единая Россия». В 2017 году в её рамках проведены работы в 9 муниципалитетах, в 2018 – в 21, в 2019 – 42, а в этом году – уже 52». Таким образом, даже в отдалённых районах Дагестана появятсяобщественные пространства. В текущем году на продолжение этой работы направлено более 1 млрдрублей, что позволит создать 246 объектов. Более того, с учётом экономии это число может достичь 270 и это, что немаловажно, без потери качества.

Проблемным назвал Владимир Васильев вопрос отсутствия надлежащей документации, чтонегативно сказывается и на ходе реализации нацпроектов.

«Для того, чтобы достигнуть более качественного уровня развития территорий, надо исключить хаотичную и не комфортную для людей застройку, когда дом построили, а воду дают по часам или канализацию выводят в поле. Чтобы этого не было, мы должны обеспечить сохранение архитектурного облика, индивидуальности, истории. С учётом этого в муниципалитетах должен быть разработан весь необходимый пакет градостроительной документации. На сегодняшний день документация имеется далеко не во всех муниципальных образованиях, либо она устарела. К примеру, из 707 поселений правила землепользования и застройки утверждены в 339», – сказал Глава региона, обратив внимание руководителей городов и районов на опыт Дербента, который стал примером совмещения бережного отношения к истории и формирования современной среды для проживания.

В очередной раз напомнил руководитель субъекта и о необходимости диалога с гражданами: «Оченьважно, чтобы разрабатываемая документация по правилам землепользования и застройки была доступна всем заинтересованным сторонам, в первую очередь – жителям. Мы должны общаться с населением, согласовывать с людьми».

Более подробно тему формирования градостроительной документации муниципальных образований раскрыл председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РД НезирГусейнов.

«Градостроительная документация по иерархии делится на три части: федеральная, региональная и муниципальная. Что касается региональной документации, до конца текущего года большинство документов будет обновлено. Очень важно наличие градостроительной документации в муниципалитетах. Без генплана мы не можем строить дорогу, без правил землепользования и застройки – не можем начинать любое капитальное строительство», – отметил он.

Очевидным аргументом в пользу скорейшего обновления документов стал и тот факт, что это будет способствовать сокращению сроков строительства с 9 до 3 месяцев. Кроме того, это позволит сэкономить значительные финансовые средства. Соответствующий законопроект рассматривается в региональном парламенте.

В продолжение темы главный архитектор добавил: «Утверждены схемы территориального планирования 42 муниципальных районов. Но они разработаны в 2010 году и в них не отражены все национальные и инвестиционные программы. Поэтому при реализации проектов приходится переводить земли из одной категории в другую, что мешает своевременной реализации программ. Генеральные планы, правила землепользования и застройки также необходимо утвердить во всех МО и ГО, где это ещё не сделано. Отсутствие документов приводит к деградации городских пространств.

В 2018 году Президент России Владимир Путин обращался к Правительству РФ с поручением о том, чтобы в крупных городах перешли от генплана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития города, основанного на стратегии социально-экономического развития и необходимости реализации государственных и муниципальных программ. Многие города к этой работе приступили, в том числе и дагестанский Дербент».

Своим видением ситуации поделились главы наиболее крупных дагестанских городов. Так, мэр Махачкалы Салман Дадаев заявил о необходимости актуализации генплана столицы. По его словам, в первую очередь будет проведён комплексный анализ территории. После этого уже будет переработан генплан, что позволит не просто поменять архитектурный облик Махачкалы, но и будет способствовать более эффективному функционированию экономики. Грамотно организованное пространство, уверен он,способствует правильному распределению экономических и людских потоков. Комментируя, Владимир Васильев уточнил, можно ли вписать проект по реконструкции проспекта им. Имама Шамиля в генплан. Салман Дадаев заверил, что такая задача поставлена.

Нацеливая на дальнейшую работу, Глава Дагестана напомнил: «Мы превратили центральную площадь Махачкалы из места проведения общественно-политических мероприятий в место для отдыха людей. И эта работа будет продолжена». В этой связи Владимир Васильев призвал делать упор на создании комфортных условий для проведения досуга. В том числе планируется появление новых рабочих мест. Рассматривается по этой причине и возможность организации утренних ярмарок на данной территории, чтобы дагестанские производители могли реализовать свою продукцию, а жители Махачкалы – купить свежие товары по низкой цене.

В свою очередь глава Дербента Хизри Абакаров сообщил, что ранее было принято решение о создании документа, определяющегостратегическое развитие города в соответствии с реальными возможностями. С этой целью за счёт внебюджетных средств был организован первый в истории России международный конкурс на разработку мастер-плана. «В данном мероприятии приняли участие 64 компании, разделенные на 26 команд. Победителем конкурса стала компания«Новая Земля». Теперь у нас есть документ, накоторый мы опираемся, и по нему мы уже знаем, как должен развиваться город», – констатировал градоначальник. Продолжая, он добавил, что уже проводятся мероприятия в рамках плана – от более простых проектов движение идёт к сложным. Видя, как благоустраиваются территории, люди начали приводить фасады своих домов в порядок, хотя еще недавно планировали их продать. Делясь планами, Хизри Абакаров отметил, что решено в первую очередь развивать места пешеходной доступности, так как город является туристическим: «У нас уже есть готовый проект по пр. Агасиева и ул. Гагарина, где предусмотрены пешеходные дороги. Все планируемые преобразования в городе мы согласовываем с жителями города. Они поддержали данный проект. В Дербенте появятся общественные места, где семьи с детьми смогут проводить свой досуг. Городу нужны две важные вещи – это комплексная программа и грамотный архитектор. У нас было 130 участков, которые мы раздали людям из категории малоимущих сусловием, что построенные на этих участках дома будут согласованы с главным архитектором города. Данное мероприятие проводится с целью не нарушить градостроительные нормы. Их дома будут построены строго по регламенту администрации города, вплоть до цвета крыши».Кроме того, мэр древнего города подробно рассказал и о других позитивных преобразованиях, которые ожидают дербентцев.

Поблагодарив за проводимую работу, Владимир Васильев подчеркнул, что Дербент имеет большое значение для всей республики и положительно оценил происходящие изменения, в том числе и работу по созданию рабочих мест. Интересной практикой, по его мнению, является и то, что в Дербенте людям будет дана возможность зарабатывать, не выходя из дома: жителям магалов администрацией будут переданы турецкие кофемашины, чтобы они продавали этот востребованный туристами горячий напиток и зарабатывали.

Выступил также и мэр Каспийска Магомед Абдулаев, который отчитался о ситуации на подведомственной ему территории. Основной проблемой, по словам докладчика, является отсутствие проекта планировки территории. В этой связи он попросил оказать финансовую поддержку, чтобы разработать данный документ. Владимир Васильев поручил вопрос проработать совместно с Правительством РД. С учётом промышленного потенциала города руководитель региона также призвал создавать высокооплачиваемые рабочие места для дагестанцев на предприятиях.