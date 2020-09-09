В Дагестане проходят семинары для лидеров молодежной политики в СКФО

В нем приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов, министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов и руководитель ассоциации общественных организаций «Патриоты» Шамиль Абдулгаджиев.



С приветствием на открытии выступил Камил Саидов, который обозначил главную задачу семинара – обмен опытом и нахождение путей развития молодежной политики.



«Рад всех приветствовать в гостеприимном Дагестане. Традиционно раз в году мы встречаемся со своими коллегами со всех регионов СКФО и обсуждаем дальнейшее развитие молодежной политики, делимся региональными практиками, подводим итоги и находим необходимые решения. Для всех нас такое мероприятие – это возможность поделиться опытом и своими предложениями», – сказал Камил Саидов. В свою очередь, Павел Абрамов передал участникам площадки приветственный адрес руководителя Росмолодежи Александра Бугаева: «В нашей работе важно находиться в постоянном взаимодействии для совместного решения проблем и выстраивания прямого диалога. Уверен, что за время, проведенное на семинаре, каждый из вас приобретет полезные контакты и сможет продуктивно поработать, а новые знания будут успешно применены в будущем».



Кроме того, Абрамов отметил активное участие северокавказской молодежи в грантовых конкурсах, изменения в молодежной политике в связи с пандемией и поделился планами на скорые преобразования форума «Машук».



В рамках семинара-совещания прошли общие мероприятия, посвященные реализации в субъектах РФ Федерального проекта «Социальная активность», грантовой кампании 2020 года, вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность и НКО, патриотическому воспитанию молодежи и ключевым событиям Года памяти и славы.



Стоит отметить, что участниками семинара-совещания стали порядка 50 человек из всех регионов СКФО: региональные кураторы направлений «добровольчество», «патриотическое воспитание», проекта «Социальная активность» и организации «Российское движение школьников», ответственные за грантополучателей, за информационное освещение сферы ГМП, за реализацию Года памяти и славы и другие.



В течение трех дней для них будут организованы теоретические, практические и тренинговые занятия, работа по группам, а также знакомство с инфраструктурой молодежной политики региона.



Добавим, что организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи совместно с министерством по делам молодежи РД.