ЗАМАНА - Об информировании рекомендаций Роспотребнадзора в целях недопущения формирования эпидемических очагов COVID-2019

Об информировании рекомендаций Роспотребнадзора в целях недопущения формирования эпидемических очагов COVID-2019

Автор
09 сентября, 2020. Среда 14:49

В целях недопущения формирования эпидемических очагов COVID-2019 и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в республике Роспотребнадзор РД рекомендует:

Об информировании рекомендаций Роспотребнадзора в целях недопущения формирования эпидемических очагов COVID-2019
Информация

 

возобновить ограничения па проведение массовых мероприятий, в т.ч. свадебных и похоронных церемоний, на деятельность банкетных залов, закрытых помещений ресторанов и кафе;

 

ввести обязательный «масочный режим» и усилить контроль полиции за соблюдением населением «масочного режима» в общественных местах и на общественном транспорте, а также за соблюдением изоляции инфицированных и контактных лиц в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан;

 

рассмотреть вопрос о принятии решения по соблюдению режима самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше с обязательным информированием Фонда социального страхования Российской Федерации о принятии такого решения в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 18.06.2020 г. № 876 «О внесении изменений во временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» (ранее направлены аналогичные предложения исх. от 03.07.2020 № 01/6683-20-05, от 06.07.2020 № 01/66389-20-01);

 

ужесточить требования к работодателям по утреннему температурному контролю за работниками, соблюдением масочного режима и дезинфекционного режима в организациях и учреждениях всех форм собственности,

 

обеспечить максимальное сохранение работы в удаленном доступе или введение, где возможно, посменной работы, с обязательным нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска (лица старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями);

 

усилить контроль со стороны глав муниципальных образований за проведением дезинфекционных мероприятий в общественном транспорте, игровых площадках, мусороконтейнерных площадках и в местах массового скопления людей (мечети, храмы, вокзалы, торговые центры, рынки, городские парки, остановочные площадки и павильоны для общественного транспорта, подземные и надземные переходы, наружные поверхности торговых палаток и киосков, общественных туалетов, терминалы билетные, банковские, парковочные и др.).

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top