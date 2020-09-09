Об информировании рекомендаций Роспотребнадзора в целях недопущения формирования эпидемических очагов COVID-2019

возобновить ограничения па проведение массовых мероприятий, в т.ч. свадебных и похоронных церемоний, на деятельность банкетных залов, закрытых помещений ресторанов и кафе;

ввести обязательный «масочный режим» и усилить контроль полиции за соблюдением населением «масочного режима» в общественных местах и на общественном транспорте, а также за соблюдением изоляции инфицированных и контактных лиц в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан;

рассмотреть вопрос о принятии решения по соблюдению режима самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше с обязательным информированием Фонда социального страхования Российской Федерации о принятии такого решения в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 18.06.2020 г. № 876 «О внесении изменений во временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» (ранее направлены аналогичные предложения исх. от 03.07.2020 № 01/6683-20-05, от 06.07.2020 № 01/66389-20-01);

ужесточить требования к работодателям по утреннему температурному контролю за работниками, соблюдением масочного режима и дезинфекционного режима в организациях и учреждениях всех форм собственности,

обеспечить максимальное сохранение работы в удаленном доступе или введение, где возможно, посменной работы, с обязательным нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска (лица старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями);

усилить контроль со стороны глав муниципальных образований за проведением дезинфекционных мероприятий в общественном транспорте, игровых площадках, мусороконтейнерных площадках и в местах массового скопления людей (мечети, храмы, вокзалы, торговые центры, рынки, городские парки, остановочные площадки и павильоны для общественного транспорта, подземные и надземные переходы, наружные поверхности торговых палаток и киосков, общественных туалетов, терминалы билетные, банковские, парковочные и др.).