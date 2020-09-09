Поддержку в реализации проекта оказывает министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД. Запуск проекта состоится 9 сентября 2020 года в Доме дружбы, где пройдет круглый стол, посвященный общественному контролю и организации работы наблюдателей на предстоящих выборах в сентябре 2020 года. В ходе круглого стола будут обсуждены задачи наблюдателей, обеспечивающих соблюдение общепринятых стандартов и защиту политических и гражданских прав человека. Спикеры и представители средств массовой информации рассмотрят нарушения, встречавшиеся в ходе предыдущей выборной кампании, и рекомендации Общественной палаты РД по усовершенствованию избирательного процесса. Телевизионная программа по материалам круглого стола Общественной палаты РД выйдет в эфире РГВК «Дагестан».
Общественная палата проведет круглый стол на тему роли общественных наблюдателей на предстоящих выборах
- Автор Мадина
- 09 сентября, 2020. Среда 14:42
Общественная палата Республики Дагестан выступила с инициативой нового медиапроекта, призванного иллюстрировать работу, проводимую в целях повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти республики и Общественной палаты РД в решении наиболее актуальных жизненных вопросов республиканской повестки дня.
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