Общественная палата проведет круглый стол на тему роли общественных наблюдателей на предстоящих выборах

Поддержку в реализации проекта оказывает министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД. Запуск проекта состоится 9 сентября 2020 года в Доме дружбы, где пройдет круглый стол, посвященный общественному контролю и организации работы наблюдателей на предстоящих выборах в сентябре 2020 года. В ходе круглого стола будут обсуждены задачи наблюдателей, обеспечивающих соблюдение общепринятых стандартов и защиту политических и гражданских прав человека. Спикеры и представители средств массовой информации рассмотрят нарушения, встречавшиеся в ходе предыдущей выборной кампании, и рекомендации Общественной палаты РД по усовершенствованию избирательного процесса. Телевизионная программа по материалам круглого стола Общественной палаты РД выйдет в эфире РГВК «Дагестан».