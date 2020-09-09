Накануне Дня голосования заместитель министра ВД Дмитрий Гутыря встретился с представителями региональных отделений политических партий

Сегодня в здании МВД по Республике Дагестан прошла встреча заместителя министра внутренних дел – начальника полиции МВД по Республике Дагестан генерал-майора полиции Дмитрия Гутыря с представителями региональных отделений политических партий, принимающих участие в выборах и руководством Избирательной комиссии Республики Дагестан.

На встрече рассмотрены вопросы связанные с соблюдением избирательного законодательства всеми участниками на предстоящих выборах, с обеспечением прав и свобод граждан при голосовании, а также осуществлением органами внутренних дел своих полномочий и обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению безопасного проведения голосования.

Дмитрий Гутыря заверил присутствующих, что в дни проведения выборов органы внутренних дел будут осуществлять свою деятельность в усиленном режиме службы и тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, местного самоуправления, а также представителями политических партий, принимающих участие в выборах.

«Сложная обстановка в регионе на протяжении последних лет не исключает попыток срыва выборов путем провокационных вылазок диверсионно-террористических групп с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств, что требует принятия дополнительных мер антитеррористического характера. Повышения бдительности требует период времени подсчета голосов и транспортировки избирательных бюллетеней. Как правило, именно на этот период приходятся провокационные действия сторонников проигравшего кандидата, направленные на срыв выборов. В этой связи в указанный период запланировано усиление охраны непосредственно избирательных участков и обеспечение сопровождения доставки бюллетеней до избиркомов, предусмотрев при этом несколько альтернативных маршрутов движения. Ход подготовки к проведению выборов в единый день голосования находится на постоянном контроле МВД по Республике Дагестан» - заверил присутствующих заместитель министра.

С 10 сентября 2020 года после обследования с применением технических средств и служебных собак, избирательные участки берутся под круглосуточную охрану полиции и Росгвардии с составлением соответствующих актов. На обеспечение общественного порядка в дни проведения выборов с 11 по 13 сентября 2020 г. планируется задействовать более 5,5 тысяч сотрудников ежедневно. Накануне проведения выборов все избирательные участки, будут оснащены стационарными и ручными металлодетекторами.

Встреча прошла в форме живого диалога. Руководителем силового ведомства были даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы гостей.