В Дагестане идет строительство 77 социальных объектов на общую сумму 14,8 млрд рублей

Во вступительном слове Глава Дагестана отметил, что выделение значительных финансовых средств из федерального бюджета для решения вопросов, связанных с ликвидацией трехсменного режима обучения в школах и нехваткой мест в детских дошкольных учреждениях, стало возможным при поддержке Президента РФ и Правительства РФ. «Также мы признательны Министерству обороны РФ. В Дагестане строится 77 социальных объектов (73 объекта ГВСУ № 4 и 4 объекта Дирекции ЕГЗЗ) на общую сумму 14,8 млрд рублей, 25% этих денег осваивают структуры Минобороны России, а 75% дагестанские субподрядчики. В их числе 57 детских садов на 9100 мест и 20 общеобразовательных организаций на 9550 ученических мест. Для ускорения этой работы, и с учетом того, что она связана в том числе с передислокацией Каспийской флотилии в республику, мы обратились в адрес Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о привлечении Министерства обороны РФ в качестве исполнителя работ по строительству ряда объектов, которое было поддержано. В результате в сентябре 2019 года вышло распоряжение Правительства РФ, определившее исполнителем работ ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4». Вопросы же качества и темпов проведения строительно-монтажных работ еженедельно контролируются. Они были обсуждены и во время приезда в республику в июне текущего года заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова, курирующего эту работу. Также мы провели ряд совещаний по организации обеспечения трудовыми ресурсами строящихся объектов, привлечению молодых специалистов, дагестанцев, для работы на функционирующих сегодня стройплощадках, подготовки и переподготовки специалистов в этой сфере. Подобная практическая работа по обучению студентов профильных факультетов передовым технологиям оперативного и быстрого возведения важных объектов была проведена и во время строительства военными по поручению Президента РФ трёх медцентров в Каспийске, Дербенте и Ботаюрте. Кроме того, выпускники колледжей по строительным специальностям уже начали получать практические навыки на других возводимых социальных объектах, о которых мы говорим сегодня. Причём мастер обучает сразу несколько учеников работе с использованием современного оборудования, которое ускоряет работу до 8 раз. Ещё недавно дефицит рабочей силы оценивался около 1 тыс. человек, а сейчас он 500 человек. Кроме того, оказалось, что у нас на бирже труда зарегистрировано 570 военных строителей, пришедших после службы армии. Мы, конечно, будем использовать этот потенциал. Для нас важно, чтобы как можно больше дагестанцев освоили современные технологии строительства во время реализации этой масштабной программы», - подчеркнул Владимир Васильев. Далее выступил министр строительства и ЖКХ Малик Баглиев, который отметил, что во время реализации программы были приведены в соответствие ряд нормативных документов – правила формирования рынка, ценообразование и т.д. В свою очередь заместитель Председателя Правительства РД Инсаф Хайруллин сообщил, что у всех участников процесса есть полное понимание, и работа в целом идёт по графику. Заместитель руководителя управления федерального казначейства по РД Магомед Магомедов сообщил, что все государственные контракты на сегодня прошли контроль в единой информационной системе «Электронный бюджет». «На данный момент проблем с текущими платежами нет и не будет. Мы готовы рассматривать все заявки в режиме онлайн»,- заверил Магомед Магомедов. Завершая обсуждение, Глава Дагестана, поблагодарив всех за хорошую работу, дал установку не снижать темпов строительства, а наращивать с каждым днем.