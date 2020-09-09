Владимир Васильев: «Люди готовы платить транспортный налог, если видят, что эти средства идут по назначению»

С ситуацией в этой сфере собравшихся ознакомил советник Главы РД Адильхан Ганакаев. «Я думаю, что мы получим положительный результат. Приобретённые 3 автомобиля тоже позволяют повышать эффективность, потому что при рейдовых мероприятиях можно не только выявлять неплательщиков транспортного налога, но и на месте решить вопрос законным путём: в этих автомобилях установлены терминалы, через которые человек может произвести оплату», – пояснил докладчик. Акцентируя внимание на имеющихся проблемных вопросах, он добавил, что задействованным в этой работе профильным службам необходимо подписать внутреннее соглашение. В подтверждение своих слов Адильхан Ганакаев привёл некоторые факты: «В 2019 году налоговой инспекцией в общем выписана 961 тысяча уведомлений, из них 67-75% доведено до адресатов. То есть в среднем 30% уведомлений не доводится из-за того, что не актуализирована база ГИБДД». Некорректные адреса, новые улицы без названий, отсутствие почтовых ящиков – всё это становится причинами того, что часть уведомлений не доходит до граждан. В свою очередь заместитель руководителя Управления ФНС России по РД Нурулла Хизриев рассказал о системе межведомственного электронного взаимодействия, которая позволяет в автоматизированном режиме проверять все поступающие из ГИБДД данные. Для проверки всей базы (а это более 600 тысяч машин) необходимо около 2 месяцев. Это позволит выяснить, соответствует ли адрес собственника транспортного средства тем данным, которые указаны в базе ГИБДД. Мнение о том, что следует актуализировать базу данных, поддержали руководитель Управления ФССП по РД - главный судебный пристав РД Алик Алилов и директор УФПС РД - АО «Почта России» Махач Магомедов, которые также задействованы в этой работе и заинтересованы в повышении её эффективности. Заслушав все выступления, Владимир Васильев призвал увеличивать «сегмент добровольности»: создать условия, чтобы люди сами были заинтересованы в уплате налога. Также он предложил уделять внимание профилактике, которая освобождает от лишних затрат. При этом руководитель региона подчеркнул, что люди готовы платить транспортный налог, если видят, что эти средства идут по назначению, а не на чьи-то особняки. «Когда мы вместе с парламентом, общественниками и людьми контролируем, на что тратятся средства, и люди это видят, ситуация меняется», – выразил уверенность он. Вместе с тем Владимир Васильев нацелил на дальнейшую работу в этой части, добавив при этом, что все, кто добивается существенных положительных изменений на своих рабочих местах, должны отмечаться наградами и выплатами.