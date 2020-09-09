Владимир Васильев: «Мы должны не только собирать налоги, но и качественно осваивать эти средства»

В первую очередь Владимир Васильев напомнил, что благодаря совместной работе и при поддержке федерального центра за предыдущие два года удалось увеличить собственные доходы более чем на 34%, в результате объем бюджета составил более 170 млрд рублей. Переход от одного режима к другому сопровождается, как подчеркнул руководитель республики, необходимостью изменения подходов. Например, если в 2016 году бюджет строительных возможностей региона был равен 3 млрд рублей, то сегодняшний потенциал составляет 27 млрд. Подобный рост накладывает определённую ответственность. «По пути повышения собираемости налогов мы идём уже третий год. Я признателен всем, кто искренне, добросовестно, с ответственностью перед людьми и избранным делом проводит эту работу. Мы ведём её осмысленно», – заявил Владимир Васильев. Касаясь темы транспортного налога, руководитель субъекта напомнил динамику процесса: «Мы собрали в 2016 году транспортный налог в размере 440 млн рублей. В 2018 году – уже 780 млн рублей. Весь транспортный налог мы вернули муниципалитетам для строительства дорог. И благодаря этому в прошлом году за счёт субсидий дорожные работы и обустройство улиц проведены на 184 объектах общей протяжённостью 150,2 км в 68 населённых пунктах. Мы запланировали на 2020 год собрать 1 млрд 287 млн рублей. В таком случае будет обеспечена собираемость 73,6%. По итогам года планируется дойти до 90%, но среднероссийский уровень уже составляет 94%». Отметив, что повышение собираемости налогов пропорционально улучшению состояния дорог, он добавил, что это позволит также продолжить работу и по формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Продолжая, Глава региона призвал: «Мы должны не только собирать налоги, но и качественно осваивать эти средства. Делать так, чтобы люди видели, куда идут их деньги, а также интересоваться их мнением о том, как лучше расходовать средства». Затем Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов проинформировал участников совещания об исполнении республиканского бюджета за 8 месяцев текущего года. Так, плановые значения по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Дагестана при плане 25,8 млрд рублей фактически составили 24,5 млрд рублей. Что касается доходов республиканского бюджета, здесь по сравнению с прошлым годом отмечается рост на 138 млн рублей. Вместе с тем, подчеркнул Гусейнов, по итогам текущего года прогнозируется 1,2 млрд рублей выпадающих доходов, что связано с принятием решения по снижению налогового бремени в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. «То есть мы дотировали бизнес на 1,2 млрд рублей, снизив для них налоги в два раза», – пояснил первый вице-премьер. Комментируя, Владимир Васильев подчеркнул, что данное решение было принято осознанно, чтобы поддержать дагестанских предпринимателей в условиях пандемии коронавируса. В рамках совещания Гаджимагомед Гусейнов доложил, что по итогам 8 месяцев выросли доходы на налоги физических лиц. Рост по отношению к плановому значению составил 308 млн рублей, по сравнению с 2019 годом – на 415 млн рублей. «Это обусловлено тем, что в структуре НДФЛ большая часть – работники бюджетной и социальной сферы, соответственно, по ним обязательства по заработной плате мы исполнили. Более того, при поддержке Народного Собрания мы даже увеличили заработную плату», – добавил Первый зампред. Глава Дагестана обратил внимание на то, что в этом году в республику поступило более 3 млрд рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, подчеркнул он, впервые из республиканского бюджета было выделено больше средств, чем из федерального. «То есть мы сумели накопить средства, которые направили на необходимые расходы: выплатили тем, кто помогал бороться с коронавирусом; поддержали малый бизнес, снизив налоговые платежи, тех, кто создает рабочие места, производит продукцию, чтобы они выдержали в этих условиях», – сообщил руководитель республики и выразил надежду, что все эти меры дадут хороший результат. Подробно о состоянии дел в муниципалитетах сообщил заместитель руководителя Управления ФНС России по Республике Дагестан Нурулла Хизриев. Так, бюджеты МО за 8 месяцев исполнены на 108% по отношению к уровню прошлого года. Сейчас на местах актуализировались межведомственные комиссии. Ведётся работа и по налаживанию механизма уплаты налогов в тех населённых пунктах, где нет банковских учреждений. В продолжение темы были перечислены районы, которые показали наиболее положительные результаты, и те, которые пока отстают. Подводя итоги, Глава РД нацелил на продолжение работы в данном направлении, чтобы бюджет к концу года вырос и появилась возможность ещё больше хорошего сделать для жителей.