ЗАМАНА - В Дагестане стартовал окружной семинар-совещание для лидеров молодежной политики СКФО

В Дагестане стартовал окружной семинар-совещание для лидеров молодежной политики СКФО

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08 сентября, 2020. Вторник 11:42
В Дагестане стартовал окружной семинар-совещание для лидеров молодежной политики СКФО

7 сентября в Республике Дагестан, на базе бизнес-отеля «Сарыкум» в поселке Тюбе Кумторкалинского района, прошло открытие окружного семинара-совещания для представителей органов власти, отвечающих за реализацию молодежной политики в Северо-Кавказском федеральном округе. 

В Дагестане стартовал окружной семинар-совещание для лидеров молодежной политики СКФО
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 В нем приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов, министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов и руководитель ассоциации общественных организаций «Патриоты» Шамиль Абдулгаджиев. 

 С приветствием на открытии выступил Камил Саидов, который обозначил главную задачу семинара – обмен опытом и нахождение путей развития молодежной политики.

 «Рад всех приветствовать в гостеприимном Дагестане. Традиционно раз в году мы встречаемся со своими коллегами со всех регионов СКФО и обсуждаем дальнейшее развитие молодежной политики, делимся региональными практиками, подводим итоги и находим необходимые решения. Для всех нас такое мероприятие – это возможность поделиться опытом и своими предложениями», - добавил Камил Саидов, пожелав всем успешного участия в семинаре-совещании. 

 

В свою очередь, Павел Абрамов передал участникам площадки приветственный адрес руководителя Росмолодежи Александра Бугаева: «В нашей работе важно находиться в постоянном взаимодействии для совместного решения проблем и выстраивания прямого диалога. Уверен, что за время, проведенное на семинаре, каждый из вас приобретет полезные контакты и сможет продуктивно поработать, а новые знания будут успешно применены в будущем»

 

Кроме того, Абрамов отметил активное участие северо-кавказской молодежи в грантовых конкурсах, изменения в молодежной политике в связи с пандемией и поделился планами на скорые преобразования форума «Машук». 

 

После в рамках семинара-совещания прошли общие мероприятия, посвященные реализации в субъектах РФ Федерального проекта «Социальная активность», грантовой кампании 2020 года, вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность и НКО, патриотическому воспитанию молодежи и ключевым событиям Года памяти и славы. 

 

Стоит отметить, что участниками семинара-совещания стали порядка 50 человек из всех регионов СКФО: региональные кураторы направлений «добровольчество», «патриотическое воспитание», проекта «Социальная активность» и организации «Российское движение школьников», ответственные за грантополучателей, за информационное освещение сферы ГМП, за реализацию Года памяти и славы и другие.

 

В течение трех дней для них будут организованы теоретические, практические и тренинговые занятия, работа по группам, а также знакомство с инфраструктурой молодежной политики региона. 

 

Добавим, что организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Министерством по делам молодежи РД.

 

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