В Дагестане продолжается набор в Яндекс.Лицей

Лицей принимает учеников 8-9 классов. Для поступления нужно с 30 августа по 10 сентября успешно написать тест на умение логически мыслить на сайте проекта, а затем пройти собеседование с преподавателем Яндекс.Лицея. Обучение длится два года. Первый год ребята изучают Python – один из самых популярных и востребованных языков программирования, который используют и в YouTube, и в NASA, и в Яндексе. Второй год посвящён основам промышленного программирования и работе над учебными проектами. К концу обучения школьники получат навыки junior-программиста и научатся создавать собственные чат-боты, игры и веб-приложения. Занятия ведут опытные сертифицированные преподаватели, которые прошли курсы по повышению квалификации в Яндексе и получают постоянную поддержку команды проекта. По мнению руководителя Яндекс.Лицея Марины Сусловой, программа даёт ребятам отличный профессиональный старт. «В процессе обучения наши ученики получают системные знания в области программирования и представление о востребованной сегодня профессии. Ребята будут уверенно чувствовать себя не только на хакатонах по программированию, но и в любой сфере, которую они выберут для своего будущего развития», — отметила она.

В Махачкале Яндекс.Лицей действует на площадках ДГУНХ, ДГУ, ДГТУ и ГБУ ДО РД «Малая Академия наук».

Яндекс. Лицей набирает дагестанских слушателей уже во 2-ой раз. Всего в республике будут работать 5 площадок, 1 из них — новая. В этом году к проекту присоединился также г. Каспийск. Занятия проходят два раза в неделю во второй половине дня. Часть ребят смогут учиться по программе Яндекс.Лицея в рамках основной школьной программы. В зависимости от эпидемиологической ситуации занятия могут проходить как в очном, так и в дистанционном режиме. Выбрать удобную площадку можно на сайте проекта.

Проект рекомендован АНО «Цифровая экономика». В республике он работает при поддержке Минкомсвязи РД и Минобрнауки РД.