В Дагестане лидеры молодежной политики СКФО встретятся на ежегодном Окружном семинаре-совещании

Представители органов власти, отвечающие за реализацию молодежной политики в Северо-Кавказском федеральном округе, станут участниками семинара-совещания, который состоится в поселке Тюбе Кумторкалинского района Республики Дагестан с 7 по 9 сентября.

Данное мероприятие станет окружной площадкой для формирования единого положения по реализации молодежной политики на территории субъектов Российской Федерации, а также для всестороннего изучения и внедрения проектного управления.

Программа семинара-совещания разделена на практическую и теоретическую части. Практическая составляющая представляет площадки для обмена опытом, тренинги, а также проектную работу участников в группах. Теоретическая образовательная программа тесно связана с практической и посвящена методам постановки целей и достижения намеченных результатов в сфере молодежной политики, а также включает модули о современных подходах к управлению проектами и развитию навыков коммуникации структур власти с молодежью. В ходе семинара у участников появится возможность проанализировать работу за прошедший год и обсудить актуальные проекты в сфере молодежной политики на 2020 год.

Участниками семинара-совещания станут 60 человек из всех регионов СКФО: региональные кураторы направлений «добровольчество», «патриотическое воспитание», проекта «Социальная активность» и организации «Российское движение школьников», ответственные за грантополучателей, за информационное освещение сферы государственной молодежной политики, за реализацию Года памяти и славы и другие.

Организатором семинара-совещания выступает Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Министерством по делам молодежи Республики Дагестан.

Официальное открытие мероприятия пройдет в бизнес-отеле «Сарыкум» 7 сентября в 14:30ч.