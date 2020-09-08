Владимир Васильев поздравил финансистов Дагестана с профессиональным праздником

«Ваше призвание требует не только высокого профессионализма, постоянного совершенствования знаний, но и умения работать на перспективу, видеть за цифрами и документами нужды людей. Сегодня для Дагестана надежная финансовая система, обеспечивающая эффективное и рациональное расходование ресурсов, является обязательным условием для развития экономики и социальной сферы. За два последних года при поддержке федерального центра, благодаря росту налоговых и неналоговых поступлений на 34 процента, бюджет республики увеличился на 73 процента, достигнув более 170 млрд рублей, что дало дополнительные возможности для улучшения качества жизни людей. В прошлом году было введено в эксплуатацию более 60 объектов, среди которых школы и детские сады, учреждения здравоохранения, спорта и культуры, объекты водоснабжения и газификации. Благоустроено 228 общественных территорий, отремонтировано 179 объектов улично-дорожной сети. Ежегодно на средства республики закупаются десятки школьных автобусов и автомобилей скорой помощи. В тяжелые месяцы борьбы с эпидемией созданный финансовый резерв позволил оперативно направить на подготовку медучреждений и выплаты врачам, закупку лекарств, аппаратов ИВЛ и компьютерной томографии, средств защиты и дезинфекции более 2,3 млрд рублей. Правительство республики приняло ряд региональных мер поддержки граждан, экономики и бизнеса, чтобы снизить негативные последствия распространения вируса. Большое спасибо всем работникам и ветеранам финансовой сферы, чьи знания и богатый опыт, способность принимать эффективные решения служат устойчивости финансовой системы и последовательному развитию Дагестана, помогают республике преодолевать нынешние трудности, сохранять здоровье и благополучие людей. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности на благо республики, всего самого хорошего», – говорится в поздравлении.