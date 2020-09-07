ЗАМАНА - В Дагестан поступила первая партия вакцины от гриппа

В Дагестан поступила первая партия вакцины от гриппа

Автор
07 сентября, 2020. Понедельник 10:42
В Дагестан поступила первая партия вакцины от гриппа

В Дагестане начинается прививочная компания против гриппа. В регион уже поступила первая партия вакцины для взрослых «Совигрипп» и «Флю-М» - более 227 тыс. доз. В настоящее время происходит распределение вакцин по медучреждениям республики. Со дня на день ожидается поставка и вакцины для детей – более 333 тыс. доз.

В Дагестан поступила первая партия вакцины от гриппа
Информация

 Напомним, от гриппа в республике намерены привить 60% населения. Эта мера, по словам специалистов позволит избежать наложения эпидемии коронавируса на гриппозную. «Необходимость вакцинации этой осенью особенно актуальна. Очень важно, чтобы одна эпидемия – коронавируса – не наложилась на другую – гриппозную. Призываю вас подумать о своем здоровье и не отказываться сделать прививку от гриппа», – призвала начальник управления оказания медицинской помощи взрослому населению Муслимат Гасанова.

 В первую очередь вакцинации подлежат граждане находящиеся в силу своей профессии в постоянном контакте с другими людьми. Это учителя, медработники, работники общепита и соцучреждений. А также лица из группы риска: пожилые, люди с хроническими заболеваниями такими как сахарный диабет, сердечнососудистые заболевания, хронические заболевания легких.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top