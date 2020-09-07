Напомним, от гриппа в республике намерены привить 60% населения. Эта мера, по словам специалистов позволит избежать наложения эпидемии коронавируса на гриппозную. «Необходимость вакцинации этой осенью особенно актуальна. Очень важно, чтобы одна эпидемия – коронавируса – не наложилась на другую – гриппозную. Призываю вас подумать о своем здоровье и не отказываться сделать прививку от гриппа», – призвала начальник управления оказания медицинской помощи взрослому населению Муслимат Гасанова.
В первую очередь вакцинации подлежат граждане находящиеся в силу своей профессии в постоянном контакте с другими людьми. Это учителя, медработники, работники общепита и соцучреждений. А также лица из группы риска: пожилые, люди с хроническими заболеваниями такими как сахарный диабет, сердечнососудистые заболевания, хронические заболевания легких.