В Махачкале начался республиканский турнир по пляжному волейболу среди мужских команд.

Спортивное мероприятие проводится в целях популяризации пляжных видов спорта и туристической привлекательности республики.

Участие в турнире принимают 20 команд из городов и районов республики. С приветственным словом к участникам соревнований обратился Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов.

Он напомнил собравшимся о недавней победе женской сборной Дагестана по пляжному регби на Кубке России в Москве.

«Мы недавно чествовали наших регбисток, которые выиграли Кубок России по пляжному регби. Это произошло впервые для нашей команды, поэтому считается большим успехом. Сегодняшнее мероприятие мы проводим как для популяризации здорового образа жизни, развития пляжных видов спорта, так и в целях пропаганды спортивного туризма республики», - отметил Карибов и пожелал командам хороших игр и побед.

Министр по физической культуре и спорту РД Магомед Магомедов подчеркнул, что сегодня республика входит в десятку спортивных регионов России.

«Дагестан – спортивная республика. Мы входим в десятку регионов России по количеству населения систематически занимающихся физической культурой и спортом. Добиться высоких показателей нам удалось благодаря созданию условий для занятий физической культурой и спортом. По всей республике совершенствуется материально-техническая база спортивных объектов, реконструируются старые и создаются новые спортсооружения, футбольные поля, воркаут-площадки, игровые площадки», - пояснил глава спортивного ведомства.

Министр по туризму и народным художественным промыслам РД Расул Ибрагимов также отметил успех дагестанских спортсменок на Кубке России по пляжному регби и выразил надежду, что и пляжный волейбол Дагестана покажет свою достойную игру на всероссийском и международном уровне.

«Пользуясь случаем поздравляю наших регбисток с яркой победой. Надеюсь, что и среди тех, кто вышел сегодня на турнир окажутся будущие победители всероссийских и международных турниров», - сказал Ибрагимов.

Со спортивным праздником поздравил участников и председатель Комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации Махачкалы Марат Ибрагимов, который подчеркнул, что на сегодняшний день в столице культивируется почти 60 разных видов спорта.

«Махачкала по праву носит звание спортивного города. Более 55 видов спорта официально развиваются в столице, и с каждым годом, уверен, будут добавляться все новые и новые виды», - отметил он.

Игры турнира проходят по олимпийской системе - на вылет. Победитель и призеры будут определены сегодня.