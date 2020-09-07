Жители отдаленного острова Чечень досрочно проголосовали в рамках выборной кампании 2020 года

Численность населения острова – чуть более 200 человек. Так как голосование – большое событие для местных жителей, то явка здесь бывает всегда высокой. Остров Чечень и расположенный на нем одноименный рыбацкий поселок находятся на берегу Аграханского залива, в ста километрах к северу от дагестанской столицы. Транспортное сообщение между островом и «большой землей» затруднено, и в настоящее время сюда можно добраться на лодке из сел, расположенных на противоположном берегу залива – Крайновка и Старо-Теречное. Зачастую погодные условия препятствуют доступу к острову. Ввиду этого представители избиркома заблаговременно доставили сюда всё необходимое для проведения голосования: средства индивидуальной защиты, антисептики, бюллетени, информационные материалы и другую документацию. Объявление о времени и месте, где люди могли исполнить свой гражданский долг, было размещено на территории поселения заранее. Выразить свое мнение островитяне смогли на участке для голосования №1046, расположенном в здании СОШ №23. Процесс голосования начался согласно установленному графику – в 8:00 и завершился в 20:00. На УИКе были соблюдены все требования Роспотребнадзора по части санитарно-эпидемиологической безопасности: на входе положен дезинфицирующий коврик, всем присутствующим на участке были розданы одноразовые маски и перчатки, проводилась термометрия и обработка рук санитайзерами, члены УИК были одеты в защитные костюмы, а каждому участнику голосования предоставлялась индивидуальная ручка. В помещении УИКа была нанесена разметка с указанием социальной дистанции, а во избежание скопления людей вход и выход были отдельными. Жители острова отнеслись к голосованию со всей ответственностью, понимая, что решается судьба города и определяется его будущее. Бесконтактно представив паспорт члену УИК, каждый участник голосования получал бюллетень, направлялся в кабинку для исполнения своего гражданского долга, после чего опускал лист с волеизъявлением в прозрачный и опечатанный ящик. Как отмечают в избиркоме, избирательная документация с избирательного участка №1046 поступит в территориальную избирательную комиссию Кировского района Махачкалы в кратчайший срок. Ее доставят в том же порядке, в каком были доставлены бюллетени на остров – на лодке по морю.