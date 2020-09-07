ЗАМАНА - В Буйнакске реализован проект «Умный город»

В Буйнакске реализован проект «Умный город»

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07 сентября, 2020. Понедельник 09:15
В Буйнакске реализован проект «Умный город»

Городская администрация совместно с меценатами почти полгода проводит работы в рамках заключенного энергосервисного контракта.

В Буйнакске реализован проект «Умный город»
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На презентации проекта присутствовали заместитель Председателя Правительства – министр энергетики РД Владимир Лемешко и глава города Исламудин Нургудаев. Проект «Умный город» подразумевает замену неэффективных светильников дуговых ртутных люминесцентных ламп на светодиодные светильники с высокой световой отдачей. Проект осуществлялся с привлечением финансирования меценатами и последующей оплатой муниципалитетом из средств, полученных за счет фактически достигнутой экономии электрической энергии. Вице-премьер отметил, что в республике действует Федеральная программа внедрения цифровой экономики, и сегодня Буйнакск опередил многие муниципалитеты в плане цифровой трансформации.

 

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