ЗАМАНА - Команда из Дагестана поучаствует в Финале Национального чемпионата WorldSkills

Команда из Дагестана поучаствует в Финале Национального чемпионата WorldSkills

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05 сентября, 2020. Суббота 14:34
Команда из Дагестана поучаствует в Финале Национального чемпионата WorldSkills

В воскресенье, 6 сентября стартует Финал VIII Национального чемпионата  WorldSkills Russia с участием команды из Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба РМЦЗ «Успех» Минтруда Дагестана.

Команда из Дагестана поучаствует в Финале Национального чемпионата WorldSkills
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В этом году в Финальных соревнованиях  Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  2020 от Дагестана участвуют 35 человек в 28 компетенциях, а сами соревнования пройдут в Кемеровской области в очно-дистанционном формате.

Команда Дагестана сформирована из числа победителей V Регионального этапа соревнований чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), которая проходила в Дагестане 2-5 марта по 50 компетенциям.

В Финале Национального чемпионата, Дагестан впервые будет представлен в 15 компетенциях, что в сравнении прошлым годом (8 компетенций) для Дагестана является хорошим показателем   развития движения Worldskills.

 

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