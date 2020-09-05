Команда из Дагестана поучаствует в Финале Национального чемпионата WorldSkills

В воскресенье, 6 сентября стартует Финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia с участием команды из Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба РМЦЗ «Успех» Минтруда Дагестана.

В этом году в Финальных соревнованиях Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 от Дагестана участвуют 35 человек в 28 компетенциях, а сами соревнования пройдут в Кемеровской области в очно-дистанционном формате.

Команда Дагестана сформирована из числа победителей V Регионального этапа соревнований чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), которая проходила в Дагестане 2-5 марта по 50 компетенциям.

В Финале Национального чемпионата, Дагестан впервые будет представлен в 15 компетенциях, что в сравнении прошлым годом (8 компетенций) для Дагестана является хорошим показателем развития движения Worldskills.