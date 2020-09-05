Информация об осуществлении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно

При распределении средств на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, согласно Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Республике Дагестан на 2020 год предусмотрено из федерального бюджета 3 356 761,7 тыс. рублей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2020 года № 1560-р в распределение внесены изменения, в соответствии с которыми нашей республике дополнительно выделены средства в сумме 3 110 821,4 тыс. рублей. Этим же распоряжением помимо Дагестана предусмотрены средства лишь двум регионам СКФО: Республике Ингушетия - 696 621,4 тыс. руб. и Чеченской Республике - 2 598 752,5 тыс. руб. Таким образом, Республике Дагестан на вышеназванную выплату предусмотрено всего 6,81 млрд. руб. (в том числе 6,47 млрд. руб. – субсидии из федерального бюджета).

При последующем распределении субсидий на указанные цели согласно распоряжению Правительства РФ от 25.07.2020 № 1959-р «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ на предоставление в 2020 году субсидий бюджетам субъектов РФ по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно», учитывались регионы, у которых финансовые средства на указанную выплату полностью израсходованы.

На сегодняшний день в Дагестане указанная выплата назначена 122,1 тыс. детям в 84,9 тыс. семьях.

По состоянию на 4 сентября 2020 года на осуществление указанной выплаты нашей республикой израсходовано 3,23 млрд. руб. В сентябре – октябре по прогнозам Минтруда РД, ожидается освоение всех предусмотренных нашей республике на 2020 год средств.

Отметим, что Минтрудом РД дополнительно заявлено еще 3,34 млрд. рублей из федерального бюджета на осуществление данной выплаты.