Под руководством Главы Дагестана обсуждена организация горячего питания для школьников

Тема эта уже не раз обсуждалась в Правительстве региона, и сейчас участники встречи, среди которых были заместитель Министра просвещения РФ Екатерина Толстикова, руководители министерств и ведомств, отвечающих за обеспечение решения поставленной задачи, обговорили, что уже удалось сделать, и какая работа еще предстоит.

В целом, по словам Владимира Васильева, сегодня многое делается для развития и оптимизации школьной сети. 1 сентября открыты 7 школ на 1874 ученических места и один детский сад на 280 мест. До конца года планируется завершить строительство еще 18 общеобразовательных учреждений на 5 235 мест и 26 детских садов на 2530 мест.

Напомнив, что вопрос с горячим питанием для школьников находится на постоянном контроле Минпросвещения страны, Владимир Васильев сосредоточил внимание на этом и всех руководителей как органов исполнительной власти республики, так и муниципальной.

По словам Главы региона, в оперативном порядке, учитывая расширившееся меню, решается вопрос об увеличении численности персонала пищеблоков, чтобы обеспечить детей качественным горячим питанием. Кроме того, это в какой-то мере будет способствовать решению проблемы с созданием новых рабочих мест.

Как отметила Екатерина Толстикова, на момент принятия решения по субсидиям не были готовы к организации горячего питания 604 дагестанские школы. Сейчас, по данным Роспотребнадзора республики, это количество уменьшилось до 150. Таким образом, доля охвата общеобразовательных учреждений горячим питанием составляет сегодня 90%. «Если удалось устранить недостатки в 452 школах, то и в оставшихся тоже можно это сделать и получить компенсацию в самое ближайшее время. Очень важно поставить сроки перед муниципалитетами по подготовке «дорожных» карт по устранению недостатков», - сказала она.

Кроме того, как было отмечено, ведется работа по 44 малокомплектным школам. «Мы посмотрели их в нескольких районах – во многих малокомплектных школах питание организовано, несмотря на имеющиеся сложности. Родители были удивлены: ребята получают на обед и первое, и второе, и салаты, и горячие напитки. Действительно, очень большое разнообразие в меню. В целом работа проведена большая», - проинформировала Толстикова, акцентируя внимание на положительной тенденции включения в процесс местных производителей продуктов питания.

Замминистра просвещения, касаясь темы подготовки кадров, предложила организовать специальное обучение работников пищеблока по расширению спектра меню здоровой пищей.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Николай Павлов со своей стороны заверил, что сотрудники ведомства сделают все для того, чтобы дагестанские дети питались качественно.

«Это наша общая задача, чтобы дети в Дагестане питались полноценно и были при этом здоровы. Спасибо за жесткие требования, которые вы предъявляете, исходя именно из этих соображений. Прошу всех к этому так и относиться», - прокомментировал Глава региона.

Первый вице-премьер республики Анатолий Карибов сообщил об уже выпущенном распоряжении Правительства по обеспечению горячим питанием детей-инвалидов, проходящих обучение на дому. Все они будут получать денежную компенсацию на горячее двухразовое питание.

Завершая обсуждение, Владимир Васильев напомнил коллегам, что одной из важных задач является реализация до конца года бюджетного потенциала республики, что в дальнейшем позволит получить больше средств для региона и, следовательно, решить больше социальных вопросов. В части же организации питания немаловажным пунктом Главой Дагестана назван следующий: «Питание школьников должно быть нашим, дагестанским. В республике есть повара высокой квалификации, и в наличии очень высокого качества продукты. Обращаюсь к главам муниципальных образований: самое время подумать о том, чтобы не закупать продукцию за пределами республики. Если у нас есть хорошая качественная продукция, сертифицированная, то стоит пересмотреть позиции при закупках. Мы будем за это спрашивать».