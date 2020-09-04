Еще 15 АЗС Дагестана решили следовать курсу «обеления»

В мероприятии приняли участие Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов, индивидуальные предприниматели – руководители АЗС.

Приступая к обсуждению основного вопроса на повестке, Глава РД напомнил, что за последние два года благодаря усилиям всех правоохранительных, контрольных, надзорных, фискальных органов, бизнеса, общественных организаций, рядовых граждан бюджет республики увеличился в этом году и составил более 170 млрд рублей.

Говоря о тесной работе с директорами АЗС региона по обелению экономики, Владимир Васильев указал, что этот практический опыт обогнал самые смелые ожидания.

Глава республики выразил признательность всем руководителям силовых структур за проведенную в этом направлении работу и отметил, что наряду с контрольными мерами, проводились и встречи с собственниками и управляющими автомобильных заправочных станций.

По словам Владимира Васильева, в первый год – 2018 АЗС республики обеспечили в два раза больше налоговых поступлений, на призыв работать честно отреагировали 58 станций.

Они получили сертификаты участников меморандума об обеспечении совместной политики по противодействию незаконным действиям в сфере розничной торговли горюче-смазочными материалами в РД.

Обладатель данного сертификата, подчеркнул Глава Дагестана, должен соблюдать все требования закона, работать «в белую»: «Мы очевидно видим плюсы, целые коллективы начинают брать на себя ответственность».

Подробнее о результатах работы в этом направлении сообщил Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов.

Он назвал данную практику уникальной и основанной на доверии. Первый вице-премьер рассказал, что участники меморандума обязуются в 2020 году увеличить объем розничной продажи и безналичных платежей, легализовать продажи на 30%. Кроме того, по словам выступающего, количество сотрудников на 1 АЗС должно составить не менее 3-х человек. Руководители АЗС в рамках меморандума также обеспечат соответствие технического состояния АЗС и ГЗС всем требованиям и те нарушения административного характера, которые можно устранить, обязуются устранить в течение года.

Далее Первый вице-премьер сравнил результаты программы в 2018 и 2019 годах: «В 2017 году все АЗС по РД (порядка 700) платили налоги 61,6 млн рублей. В 2018 году после нашей встречи с руководителями автозаправочных станций эта сумма увеличилась до 178 млн рублей, прирост по налогам обеспечен в 1,4 раза. В 2019 году после подписания меморандума объем налоговых поступлений по этой линии составил 257 млн рублей. Такая же динамика наблюдается и по количеству занятых на АЗС. Если в 2017 году на них официально работали 562 человека, то в 2019 году - 1672 работника».

Кроме того, Гаджимагомед Гусейнов привел статистику: «Если на 1 августа прошлого года налоговые доходы от АЗС составили 138,7 млн рублей, то в 2020 г. - 116 млн рублей. В отрасли в целом наблюдается снижение на 16,5% по объективным причинам, а по участникам меморандума ситуация сейчас обратная - наблюдается прирост за 7 месяцев на 25%».

В свою очередь советник Главы РД, руководитель Ассоциации владельцев автозаправочных станций Магомед Абакаров подчеркнул, что благодаря курсу «обеления» доверие бизнеса к власти с каждым годом увеличивается, и уже сегодня это взаимодействие показывает положительные результаты.

Выступающий ходатайствовал за новых участников меморандума - 8 индивидуальных предпринимателей (15 АЗС).

Владимир Васильев, подводя итоги обсуждения, поблагодарил всех участников мероприятия и указал: «Вместе мы найдем понимание, если будем стремиться к общественно-полезным целям. Спасибо всем, чьими стараниями нам удалось купить новые школьные автобусы, направить в горы молодых учителей по программе «Земский учитель». Это не очень просто, но это достойно и благородно по отношению к своим семьям и своим детям, которые должны жить в лучшее время».

Завершилось мероприятие подписанием сертификатов Меморандума представленным индивидуальным предпринимателям.