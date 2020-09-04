Подать заявление на участие в госпрограмме развития горных территорий можно в МФЦ Дагестана

Автор Мадина

Подать заявление на участие в госпрограмме РД «Социально-экономическое развитие горных территорий» можно в филиалах МФЦ. Прием заявок продлится до 12 октября 2020 года.