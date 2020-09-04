ЗАМАНА - Подать заявление на участие в госпрограмме развития горных территорий можно в МФЦ Дагестана

Подать заявление на участие в госпрограмме развития горных территорий можно в МФЦ Дагестана

Автор
04 сентября, 2020. Пятница 12:41
Подать заявление на участие в госпрограмме развития горных территорий можно в МФЦ Дагестана

Подать заявление на участие в госпрограмме РД «Социально-экономическое развитие горных территорий» можно в филиалах МФЦ. Прием заявок продлится до 12 октября 2020 года.

Подать заявление на участие в госпрограмме развития горных территорий можно в МФЦ Дагестана
Информация

 Напомним, Министерство экономики и территориального развития Дагестана реализует госпрограмму развития горных территорий.

 

Планируется субсидирование по следующим направлениям:

- приобретение оборудования для производств пищевой продукции и напитков

- строительство малогабаритных теплиц

- строительство логистических центров хранения продуктов

- создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции

- покупку подсобными хозяйствами малогабаритной сельскохозяйственной техники

 

Предусмотрено также выделение гранта на проведение научно – исследовательской работы «Анализ социально-экономической ситуации горных территорий Республики Дагестан и определение их экономического потенциала в резерве основных базовых экономических комплексов».

 

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Минэкономразвития РД (minec-rd.ru) и по телефонам 8 (8722) 68 -12 -24; 67-20-10.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top