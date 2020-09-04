Напомним, Министерство экономики и территориального развития Дагестана реализует госпрограмму развития горных территорий.
Планируется субсидирование по следующим направлениям:
- приобретение оборудования для производств пищевой продукции и напитков
- строительство малогабаритных теплиц
- строительство логистических центров хранения продуктов
- создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции
- покупку подсобными хозяйствами малогабаритной сельскохозяйственной техники
Предусмотрено также выделение гранта на проведение научно – исследовательской работы «Анализ социально-экономической ситуации горных территорий Республики Дагестан и определение их экономического потенциала в резерве основных базовых экономических комплексов».
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Минэкономразвития РД (minec-rd.ru) и по телефонам 8 (8722) 68 -12 -24; 67-20-10.