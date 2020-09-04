В Дагестане прошли мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в городах и районах Республики Дагестан прошли мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Так, в Дахадаевском районе республики была проведена акция «Мы помним, Беслан!», организованная отделом туризма и делам молодежи муниципалитета. В рамках акции в образовательных организациях района состоялись уроки памяти, просмотр документальных фильмов и раздача информационных буклетов. Итоговым мероприятием акции стал запуск в небо белых воздушных шаров – символа скорби.

Школы Хасавюрта присоединились к проведению Всероссийской акции «Капля жизни», в ходе которой учащиеся, набрав в сложенные лодочкой ладони, полили растения, а также почтили память погибших в результате теракта в Беслане минутой молчания.

«Сколько бы не прошло лет мы все еще содрогаемся, вспоминая об этих трагических событиях. Мы помним и скорбим о жертвах теракта в Беслане, гибель которых стала еще одной страницей в траурной книге последнего тысячелетия. Через акцию «Капля Жизни» мы призываем символически поделиться водой с теми, кого уже с нами нет», - рассказала об акции начальник отдела по делам молодежи г. Хасавюрт Айшат Атаева.

Добавим, что 3 сентября во всех муниципальных образованиях республики также была проведена акция памяти и скорби «Нет террору».