В Дагестане призвали продолжить акцию по реабилитации боровшихся с коронавирусом медиков

Организатор акции "Слава врачам" по реабилитации боровшихся с коронавирусом медиков в Дагестане, гендиректор научно-оздоровительного комплекса (НОК) "Журавли" Магомед Магомедов призвал всех неравнодушных меценатов подхватить и продолжить запущенный им проект, который завершится в середине сентября.

Расположенный на берегу Каспийского моря НОК "Журавли" в Махачкале с июля проводит Всероссийскую акцию "Слава врачам" по бесплатной реабилитации медработников, боровшихся с коронавирусом.

"Мы в комплексе приняли несколько групп с разным количеством людей, прием еще продолжается и завершится примерно в середине текущего месяца. Очень не хочется, чтобы данная акция получилась разовой и поэтому призываю всех неравнодушных меценатов, бизнесменов подхватить нашу эстафету и продолжить этот проект, чтобы поддержать людей в белых халатах, которые в тяжелые минуты своим героическим трудом помогли и спасли многих наших земляков, сограждан. Ведь еще неизвестно, как поведет себя этот вирус", - сказал Магомедов в четверг ТАСС.

По его словам, необходимость в таком призыве возникла в связи с тем, что очень много медработников из разных регионов обращаются с просьбой пройти реабилитацию. "На сегодня в рамках нашей акции поправить свое здоровье, пройти реабилитацию и просто отдохнуть смогли около 400 медработников из разных медицинских учреждений Дагестана, Северного Кавказа, других регионов и округов нашей страны. Но желающих еще больше. С желанием приехать также звонят врачи и из других стран, в том числе Белоруссии, Австрии, США, Израиля, Украины", - сообщил собеседник агентства.

Медики проходят реабилитацию по группам примерно в 60-80 человек. Ранее Магомедов сообщал, что всего в рамках акции планируется принять около 600 медработников, а при необходимости еще больше. По его словам, комплекс нацелен на внедрение современных научных разработок, технологий в оздоровление и формирование здорового образа жизни, и поэтому основной акцент сделан на здоровое питание и гидропроцедуры, в том числе с использованием морской воды.

Кроме отдыха на берегу Каспия, планируется обсудить с участием медиков проблемы здравоохранения, связанные с борьбой с новым коронавирусом, а также попытаться разработать программу лечения пациентов с коронавирусом и реабилитации уже переболевших.