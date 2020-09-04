Соблюдение масочного режима обсудили на заседании Оперативного штаба

Началось заседание с доклада руководителя республиканского Роспотребнадзора Николая Павлова.

«15 июля этого года мы перешли на второй этап снятия ограничений и через две недели начали отмечать медленное, но уверенное увеличение заболеваемости коронавирусом. На сегодня в Дагестане с нарастающим итогом зарегистрировано 11219 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки 74 случая заболевания. На 27 июля среднее число заболевших COVID-19 составляло 42, сейчас - 74, а это 75% прирост. По данным эпидрасследования, увеличение числа заболевших связано с посещением мест массовых скоплений людей - свадьбы, тазияты, соболезнования, а также с семейными контактами во время участия в различных мероприятиях как общественных, так и духовных. Если раньше эти мероприятия контролировались как по числу, так и по наличию у участников мероприятия масок, антисептиков, то сейчас контроля нет.

Последние два дня мои сотрудники мониторили ситуацию с ношением масок в общественном пассажирском транспорте и констатировали улучшение - 20% стали носить маски, но коренным образом ситуация пока не изменилась. Лучше обстоят дела с ношением масок в магазинах, где порядка 60% их имеют, но часть носит на подбородке, и всё равно указанной цифры не хватает для защиты населения. В связи с этим прошу рассмотреть вопрос введения определённых ограничительных мероприятий по числу участников на похоронных и свадебных церемониях, а так же во время соболезнований с обеспечением жёсткого контроля масочного режима и использования антисептиков», - заключил Николай Павлов.

В свою очередь министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что на основе мониторинга ситуации в Дагестане развёрнуто 4098 коек, 1534 койки имеют подачу кислорода, а по всем основным наименованиям необходимых лекарств обеспечены дополнительные резервы. Кроме того, министр попросил выделить средства для 3х рабочих мест в ПЦР-лабораторию Республиканского диагностического центра.

Владимир Васильев дал поручение проработать вопрос с дополнительными рабочими местами для ПЦР-лаборатории, а также поинтересовался возможными последствиями осеннего периода, когда к коронавирусу присоединится сезонный грипп и ОРВИ. Участники заседания однозначно высказались, что ситуация может усложниться, но точно просчитать последствия сегодня не получится.

«Мы все понимаем, что вирус никуда не ушёл и не собирается уходить, но наша задача не допустить чтобы пошёл вал больных, когда больницы не смогут справляться, а значит и оказывать квалифицированную необходимую помощь. Но при этом нельзя пережать экономическую жизнь, задача, безусловно, очень сложная. Если взять в целом Дагестан, то в одних районах ситуация хуже, в других - получше, в третьих - ещё лучше», - отметил Глава Дагестана.

Руководитель региона посоветовал главам районов и городов не дожидаться команды и отслеживать ситуацию на своей территории, и, пока ещё можно, точечно воздействовать на местах. Также всем было рекомендовано использовать возможность перевода сотрудников на удалённую работу и проверить на этих выходных соблюдение масочного режима на транспорте.

Первый заместитель главы администрации Махачкалы Салимхан Ахмедов сообщил, что собственными силами транспортных предприятий организована предрейсовая дезинфекция салонов пассажирского транспорта, а также обязательная термометрия. Кроме того, водители обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. Эта работа находится под контролем администрации.

Глава Дагестана сказал, что, несмотря на эти меры, ситуация не улучшается, так как не проводится никакой работы с населением, сотни тысяч которого проходят за день через пассажирский транспорт Махачкалы. Кроме того, он обратился к участникам заседания с вопросом: какие меры в целом следует предпринять, исходя из складывающийся ситуации?

Анатолий Карибов сообщил, что обсудил сложившуюся ситуацию с рядом глав районов и городов: «Они однозначно высказались, что необходимо усилить контроль за масочным режимом на транспорте, в магазинах и других общественных местах с введением штрафа и других мер, но не доводя до закрытия».

Еще одним важным моментом стало возвращение Николая Павлова к вопросу о том, что будет, когда к коронавирусу прибавится сезонный грипп и ОРВИ: «Вирусные сезонные инфекции уже появились, гриппа пока нет. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» провёл исследование, из которого следует, что коронавирус и вирус гриппа усиливают друг друга, чего не было весной, когда начиналась пандемия, и был только один коронавирус. Поэтому я сейчас, когда, вроде, рост ещё не критичен, и говорю, что надо максимально вводить и контролировать масочный режим, дезсредства, термометрию, социальную дистанцию и другие профилактические меры. Тогда мы с большой вероятностью сможем не допустить взрывного распространения, как это было ранее».

Владимир Васильев призвал глав муниципалитетов воспринять эту информацию как поручение, особенно обратить внимание на вакцинацию населения.

«Есть граждане, которые отрицают любые вакцины и прививки, это может дорого стоить. Надо проводить разъяснительную работу с населением. Но и, конечно, требуйте соблюдения всех профилактических мер, встречайте болезнь на пороге своих муниципалитетов. Сейчас мы жёстких ограничительных решений принимать не будем, у вас на местах ещё есть время принимать более мягкие меры по борьбе с распространением коронавируса. Там же, где ситуация будет упущена, будут приняты чрезвычайные меры», - предупредил Глава Дагестана.