ЗАМАНА - Дагестанцы могут присоединиться к патриотическому проекту «Пазл Победы»

Дагестанцы могут присоединиться к патриотическому проекту «Пазл Победы»

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04 сентября, 2020. Пятница 08:14

В этом году ко Дню окончания Второй мировой войны запланировано проведение ряда мероприятий. В их числе акция "Великое кино великой страны",  квест «Дальневосточная Победа», акция «Уроки Второй мировой» и другие.

Дагестанцы могут присоединиться к патриотическому проекту «Пазл Победы»
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 Все они организованы в рамках Года памяти и славы, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году.

Ещё один проект, с которым мы хотим вас познакомить, называется «Пазл Победы». Это федеральный проект, обобщающий весь контент мероприятий 2 и 3 сентября.

Напомним, именно 2 сентября Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, а 3 сентября Советский союз праздновал Великую Победу. В 2020 году этот день объявлен днём воинской славы России – Днём окончания Второй мировой войны. Фотографии, размещённые в эти дни с хештегами: #УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ; #ГОД2020; #ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА; #ДВПОБЕДА будут собраны в единую картину дня, отобразив, таким образом, вклад каждого в общую Победу. Публикация фотографий с хештегами и благодарностью за Победу – это вклад каждого участника мероприятий 2 и 3 сентября в общую историю.

«Война коснулась абсолютно всех. Каждый внёс свой вклад в борьбу за Победу: кто-то жертвовал своей жизнью на поле боя; кто-то – своим трудом ковал Победу в тылу; кто-то боролся с нацистскими завоевателями на оккупированной территории. Именно так была достигнута Великая Победа, которая, подобно войне, стала общей для всех нас».

 

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