Регионы Дальнего Востока вышли с инициативой распространения в сети Интернет и социальных сетях роликов с ветеранами Дальневосточной Победы 1945 года.

Для участия в акции необходимо до 3 сентября 2020г снять видеоролик продолжительностью:

хронометраж – ролик - от 1 до 5 минут

материалы интервью – до 60 минут,

и разместить в соцсетях с хештегом #СловоПобедителя.

При этом в кадре крупно – ветеран желательно в своей форме и с наградами. Задний фон должен быть единообразным и однотонным. Изображение и голос должны на видеоролике сопровождаться субтитрами: как минимум – ФИО ветерана, его воинское звание и воинская специальность или род войск.

Подробнее о формате и рекомендациях к проведению читайте по ссылке.