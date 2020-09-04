Дагестанцы могут присоединиться к акции «Слово Победителя»
- Автор Мадина
- 04 сентября, 2020. Пятница 08:13
Регионы Дальнего Востока вышли с инициативой распространения в сети Интернет и социальных сетях роликов с ветеранами Дальневосточной Победы 1945 года.
Для участия в акции необходимо до 3 сентября 2020г снять видеоролик продолжительностью:
хронометраж – ролик - от 1 до 5 минут
материалы интервью – до 60 минут,
и разместить в соцсетях с хештегом #СловоПобедителя.
При этом в кадре крупно – ветеран желательно в своей форме и с наградами. Задний фон должен быть единообразным и однотонным. Изображение и голос должны на видеоролике сопровождаться субтитрами: как минимум – ФИО ветерана, его воинское звание и воинская специальность или род войск.
Подробнее о формате и рекомендациях к проведению читайте по ссылке.
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