Глава Дагестана: «Одной из важных задач государства является обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан»

Основной темой обсуждения стала помощь в приобретении жилья инвалидам первой группы и семьям с детьми-инвалидами. Кроме того на встрече, где также приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов и министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова были рассмотрены и другие вопросы, волнующие сегодня людей с ограниченными возможностями.

Поприветствовав собравшихся Владимир Васильев отметил, что на сегодняшний день одной из важных задач государства является обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан, признанных в соответствии с законодательством нуждающимися.

"К сожалению, в Республике Дагестан данный вопрос долгие годы оставался нерешенным (с 2006 г, со дня вступления в силу соответствующего закона), средства в бюджете на данные цели не предусматривались. Список очередников постоянно увеличивался и достиг величины более 17 тысяч человек, из них инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов порядка 14 тысяч человек.

Для оказания государственной поддержки людям с ограниченными возможностями, не имеющим собственного жилья было принято решение предусмотреть с 2019 года (ежегодно) в бюджете республики финансовые средства в размере 300 млн рублей. Кроме того, с «чистого» листа был разработан уникальный механизм оказания государственной поддержки. Разработан и принят нормативный документ, аналог которого на уровне других регионов сегодня отсутствует.

Участники данной программы получают возможность приобретать жилье на первичном и вторичном рынке недвижимости в собственность в любом населенном пункте республики, вместо получения жилья по договорам социального найма по месту жительства (договор на право пользования жильем). Для того, чтобы граждане смогли приобрести жилье, республика предоставляет субсидию, максимальный размер которой равен 1,8 млн. рублей.

В случае если собственных средств недостаточно (не менее 750 тысяч рублей), для приобретения жилья могут использоваться заемные средства ипотечного жилищного кредита, а также средства материнского капитала. В этой связи со Сбербанком России было заключено Соглашение, которое предусматривает выделение по данной программе кредитных средств на льготных условиях, с ежемесячным платежом в размере не более 10 тыс. руб. на срок не более10 лет.

Таким образом, люди могут приобрести в ипотеку жильё, которое они ранее арендовали. Более того, ежемесячные платежи по ипотечному кредиту в сумме 10 тыс. рублей будут ниже средней арендной платы", - сказал Глава Дагестана.

Владимир Васильев подчеркнул, что это стало возможным только благодаря существенному повышению собираемости налогов, так за последние годы бюджет Дагестана вырос со 100 млрд. рублей до 170 млрд. рублей. В свою очередь такой рывок стал возможен благодаря серьёзной антикоррупционной работе с привлечением правоохранительных органов.

В свою очередь Изумруд Мугутдинова сообщила, что из 260 сертификатов выданных в прошлом году по 189 уже заключены договоры купли-продажи, по 50 сертификатам получатели находятся в поисках, по 21 сертификату документы находятся на стадии оформления.

"Одной из самых распространённых проблем, с которыми сталкивались желающие выступить в программу, стала нехватка денег на первый взнос и нам удалось частично решить её при помощи благотворительных фондов, за что им спасибо".

Во время обсуждения было в частности заявлено, что в текущем году возможно увеличение финансирования этой программы, что даст возможность принять уже 768 заявлений.

Далее выступил Первый вице-премьер Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов, который напомнил, что когда республика пошла по пути «обеления» экономики, то стали появляться дополнительные доходы и Глава Дагестана Владимир Васильев поставил задачу, что они должны быть максимально возвращены людям и они почувствовали эффект от обеления.

"В числе острых социальных проблем была и большая очередь по жилью для инвалидов и других категорий граждан, имеющих на него право. С 2006 года, на эти цели по всей республике не было выделено ни одной квартиры. Когда я начал встречаться и общаться с этими людьми, то выяснилось что большинство вынужденно снимает квартиры в городах, где есть хоть какие то условия для людей с ограниченными возможностями, тогда как прописаны в горах. Причем платят в среднем 13-15 тысяч рублей. После этого мы и стали придумывать способ начать решать эту проблему. В итоге у нас получилась вышеозвученная программа, где примерно 40% стоимости оплачивает человек, а остальное республика. И что важно, мы порядок её реализации писали вместе с вами, теми кто им сейчас пользуется", - подчеркнул Первый вице-премьер.

Директор благотворительного фонда «Надежда» Мурад Керимов отметил, что в их организации тоже есть небольшая программа поддержки в части жилья, иногда это ремонт, иногда приобретение или аренда. Государственная же поддержка людей с ограниченными возможностями, разработанная Гаджимагомедом Гусейновым и поддержанная Владимиром Васильевым, когда большую часть расходов берёт на себя республиканский бюджет, оказалась очень большим подспорьем для указанной группы населения. Кроме того, Мурад Керимов отметил, что чиновники сейчас доступны, нет проблемы встретится с министром труда или Первым вице-премьером, а благодаря этому получается очень эффективно работать сообща для помощи нуждающимся.

Получатель Свидетельства о предоставлении субсидии на оказание содействия в обеспечении жильем Хури Камилова мать троих детей, старшая девочка которой является лежачей больной. Имея такую очень сложную жизненную ситуацию женщина вынуждена была годами скитаться по съёмным квартирам, а теперь живет имею собственную крышу над головой. Она поблагодарила Владимира Васильева, Гаджимагомеда Гусейнова, Председателя Правительства РД Артёма Здунова и фонд "Надежда".

Руководитель Ассоциации благотворительных фондов РД Тимур Гаджижараев подтвердил слова Мурада Керимова об открытости чиновников, участвующих в реализации обсуждаемой программы. Он также отметил, что с введением инструмента софинансирования увеличилось количество пожертвований в этом направлении.

В продолжение Гаджимагомед Гусейнов попросил Владимира Васильева поддержать идею, что с 21 года гарантийные письма благотворительных фондов будут учитываться как наличие финансов для взноса. Сейчас для того чтобы подать заявку в Минстрой РД на участие в Программе нужен банковский документ либо о том, что финансовое учреждение готово предоставить кредит для покупки квартиры, либо о том, что у человека есть на счету собственные средства.