ЗАМАНА - Главе Дагестана продемонстрировали работу ЦАФАП

Главе Дагестана продемонстрировали работу ЦАФАП

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03 сентября, 2020. Четверг 09:24
Главе Дагестана продемонстрировали работу ЦАФАП

Главе РД Владимиру Васильеву в среду, 2 сентября, представили работу центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД МВД по РД. 

Главе Дагестана продемонстрировали работу ЦАФАП
Информация

 Демонстрация проекта охватила процесс от момента фото - и видеофиксации правонарушения до поступления постановления, попадающего в электронный реестр.

Информация поступает в центр после фиксации нарушителя. Проект постановления о факте нарушения становится протоколом только после подписи его электронной цифровой подписью инспектором.

Как рассказали Владимиру Васильеву, в ЦАФАП за день обрабатывают около 8 тысяч материалов.

В случае нарушения водителем ПДД распечатывается платежное уведомление, и водитель может сразу оплатить свой штраф через телефон c помощью QR-кода. Штраф сокращается в 2 раза при уплате его в течение 20 дней.

 

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