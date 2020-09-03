Главе РД Владимиру Васильеву в среду, 2 сентября, представили работу центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД МВД по РД.

Демонстрация проекта охватила процесс от момента фото - и видеофиксации правонарушения до поступления постановления, попадающего в электронный реестр.

Информация поступает в центр после фиксации нарушителя. Проект постановления о факте нарушения становится протоколом только после подписи его электронной цифровой подписью инспектором.

Как рассказали Владимиру Васильеву, в ЦАФАП за день обрабатывают около 8 тысяч материалов.

В случае нарушения водителем ПДД распечатывается платежное уведомление, и водитель может сразу оплатить свой штраф через телефон c помощью QR-кода. Штраф сокращается в 2 раза при уплате его в течение 20 дней.