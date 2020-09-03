ЗАМАНА - Хизри Шихсаидов посоветовал главе минстроя Дагестана уйти в отставку

Хизри Шихсаидов посоветовал главе минстроя Дагестана уйти в отставку

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03 сентября, 2020. Четверг 09:15
Хизри Шихсаидов посоветовал главе минстроя Дагестана уйти в отставку

Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов посоветовал министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Малику Баглиеву уйти в отставку, если он не справляется со своими обязанностями.

Хизри Шихсаидов посоветовал главе минстроя Дагестана уйти в отставку
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В понедельник на совещании по вопросам освоения финансовых средств и исполнения программ социально-экономического развития глава парламента отметил, что в этом году, по предварительным оценкам, не освоено более 10 млрд рублей. Это значит, сказал он, что не созданы рабочие места, не выплачены налоги и не построены детсады и школы. По его мнению, сложилась «аховая» ситуация.

«Непонятно, чем занималось министерство строительства и ЖКХ РД все это время, являясь заказчиком. Я думаю, руководителю этого ведомства Баглиеву М. Д. будет очень сложно найти ответы по сложившейся ситуации. Не нужны оправдания, нужны результаты. Устал, уступи другому», – сказал председатель дагестанского парламента. Это заявление опубликовано на его странице в Instagram.

Как сообщили «Молодежке» в пресс-службе Народного собрания Дагестана, эта проблема будет обсуждаться в четверг в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики. Дата следующей сессии, на которой Малик Баглиев должен будет выступить перед депутатами, еще не определена.

В среду Хизри Шихсаидов провел совещание по вопросам строительства объектов социальной сферы, на котором перед депутатами выступил курирующий вопросы строительства вице-премьер Инсаф Хайруллин.

В пресс-службе минстроя республики заявление Хизри Шихсаидова комментировать не стали.

 

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