Глава Дагестана, открывая совещание, напомнил о приоритетах, расставленных Президентом - сбережение народа, каждого конкретного человека.
В рамках совещания министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД Нариман Казимагомедов кратко проинформировал о последствиях пожара, возникшего в одной из квартир на 4 этаже многоквартирного жилого дома по проспекте Гамидова в Махачкале 1 сентября.
По данным министра погибли 5 человек, среди которых 4 несовершеннолетних. Площадь возгорания составила более 50 квадратных метров.
Всего к тушению пожара было привлечено 10 расчетов и 37 человек личного состава.
Владимир Васильев, заслушав доклад, поручил заместителю Председателя Правительства РД Рамазану Джафарову держать этот вопрос на контроле.
«Сегодня на месте был министр труда и социальной защиты, приятно отметить, что там уже работал фонд «Инсан» и помогал людям. Это хороший пример», - отметил Глава РД, выразив благодарность фондам за оперативное оказание помощи людям, попавшим в беду.
Руководитель региона также сообщил о решении поддержать мусульманский, православный и иудейский фонды.
«Мы понимаем, что в условиях пандемии пожертвования людей были очень ограничены. Средства уже переведены. Мы впервые начали эту практику и будем её продолжать, увеличивая бюджет и поступления налогов», - в частности подчеркнул Владимир Васильев.
Участники совещания почтили память погибших минутой молчания. После этого, рассмотрели меры, которые помогут избежать таких потерь в дальнейшем.