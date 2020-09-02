Владимир Васильев поручил оказать поддержку семьям, пострадавшим при пожаре в Махачкале

Глава Дагестана Владимир Васильев поручил оказать поддержку семьям, пострадавшим при пожаре в Махачкале. Об этом стало известно сегодня, 2 сентября, на совещании под председательством руководителя региона в Ситуационном центре МЧС России по РД.

Глава Дагестана, открывая совещание, напомнил о приоритетах, расставленных Президентом - сбережение народа, каждого конкретного человека.

В рамках совещания министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД Нариман Казимагомедов кратко проинформировал о последствиях пожара, возникшего в одной из квартир на 4 этаже многоквартирного жилого дома по проспекте Гамидова в Махачкале 1 сентября.

По данным министра погибли 5 человек, среди которых 4 несовершеннолетних. Площадь возгорания составила более 50 квадратных метров.

Всего к тушению пожара было привлечено 10 расчетов и 37 человек личного состава.

Владимир Васильев, заслушав доклад, поручил заместителю Председателя Правительства РД Рамазану Джафарову держать этот вопрос на контроле.

«Сегодня на месте был министр труда и социальной защиты, приятно отметить, что там уже работал фонд «Инсан» и помогал людям. Это хороший пример», - отметил Глава РД, выразив благодарность фондам за оперативное оказание помощи людям, попавшим в беду.

Руководитель региона также сообщил о решении поддержать мусульманский, православный и иудейский фонды.

«Мы понимаем, что в условиях пандемии пожертвования людей были очень ограничены. Средства уже переведены. Мы впервые начали эту практику и будем её продолжать, увеличивая бюджет и поступления налогов», - в частности подчеркнул Владимир Васильев.

Участники совещания почтили память погибших минутой молчания. После этого, рассмотрели меры, которые помогут избежать таких потерь в дальнейшем.