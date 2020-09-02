Льготный проезд для юных махачкалинцев

Возможность организации льготного проезда для школьников на городском общественном транспорте была рассмотрена на рабочем совещании под руководством главы г. Махачкалы Салмана Дадаева.

Градоначальник дал поручение относительно разработки такой программы на платформе введенной в августе текущего года бесконтактной карточной оплаты проезда в городских троллейбусах. Глава столицы дал рекомендацию относительно задействования наиболее эффективных практик крупных муниципалитетов. По словам мэра, это не только мера социальной поддержки, но и эффективная мера по недопущению распространения коронавирусной инфекции – при бесконтактном расчете за проезд школьники в меньшей степени будут подвержены риску заражения, в том числе и сезонными заболеваниями.

На повестке мероприятия значился также ряд других вопросов, в той или иной мере связанных с началом учебного года. Особое внимание было уделено и неукоснительным соблюдениям рекомендаций Управления Роспотребнадзора по РД. Напомним, в столице Дагестана поэтапно открываются дошкольные образовательные учреждения. Процесс обучения в школах также начинается при плотной координации с Роспотребнадзором: термометрия при входе, дезинфекция контактных поверхностей, а также трехуровневое разграничение потока школьников к учебному процессу.

Принимавшая участие в мероприятии в режиме ВКС заместитель председателя Народного Собрания РД Елена Ельникова остановилась на некоторых вопросах, так или иначе связанных с возможным возникновением очагов распространения коронавирусной инфекции. Она также подчеркнула, что во избежание негативных проявлений целесообразно действовать на упреждение. Вместе с этим заместитель председателя республиканского депутатского корпуса проинформировала, что президент страны Владимир Путин подписал указ, согласно которому преподавательской деятельностью могут заниматься старшекурсники педагогических вузов. В связи с этим, как заверила Елена Ельникова, уже подготовлена соответствующая база на случай замены педагогов.

С докладом выступил также руководитель столичного Управления образования Вадим Дибияев. Он подчеркнул, что сегодня впервые за парты сели 11 тыс. юных махачкалинцев. Вместе с этим он проинформировал относительно предпринимаемых мер безопасности как по обеспечению СИЗ, так и вариантов в случае непредвиденных обстоятельств. Также, как отметил Дибияев, по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по РД будут проведены уроки на предмет соблюдения мер безопасности в условиях риска возникновения осенней волны коронавируса.

По всем обсуждаемым вопросам были даны соответствующие поручения с указанием сроков исполнения.