Градоначальник дал поручение относительно разработки такой программы на платформе введенной в августе текущего года бесконтактной карточной оплаты проезда в городских троллейбусах. Глава столицы дал рекомендацию относительно задействования наиболее эффективных практик крупных муниципалитетов. По словам мэра, это не только мера социальной поддержки, но и эффективная мера по недопущению распространения коронавирусной инфекции – при бесконтактном расчете за проезд школьники в меньшей степени будут подвержены риску заражения, в том числе и сезонными заболеваниями.
На повестке мероприятия значился также ряд других вопросов, в той или иной мере связанных с началом учебного года. Особое внимание было уделено и неукоснительным соблюдениям рекомендаций Управления Роспотребнадзора по РД. Напомним, в столице Дагестана поэтапно открываются дошкольные образовательные учреждения. Процесс обучения в школах также начинается при плотной координации с Роспотребнадзором: термометрия при входе, дезинфекция контактных поверхностей, а также трехуровневое разграничение потока школьников к учебному процессу.
Принимавшая участие в мероприятии в режиме ВКС заместитель председателя Народного Собрания РД Елена Ельникова остановилась на некоторых вопросах, так или иначе связанных с возможным возникновением очагов распространения коронавирусной инфекции. Она также подчеркнула, что во избежание негативных проявлений целесообразно действовать на упреждение. Вместе с этим заместитель председателя республиканского депутатского корпуса проинформировала, что президент страны Владимир Путин подписал указ, согласно которому преподавательской деятельностью могут заниматься старшекурсники педагогических вузов. В связи с этим, как заверила Елена Ельникова, уже подготовлена соответствующая база на случай замены педагогов.
С докладом выступил также руководитель столичного Управления образования Вадим Дибияев. Он подчеркнул, что сегодня впервые за парты сели 11 тыс. юных махачкалинцев. Вместе с этим он проинформировал относительно предпринимаемых мер безопасности как по обеспечению СИЗ, так и вариантов в случае непредвиденных обстоятельств. Также, как отметил Дибияев, по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по РД будут проведены уроки на предмет соблюдения мер безопасности в условиях риска возникновения осенней волны коронавируса.
По всем обсуждаемым вопросам были даны соответствующие поручения с указанием сроков исполнения.