В с. Новое Викри Каякентского района открыли новую школу
- Автор Мадина
- 02 сентября, 2020. Среда 14:59
В торжестве принял участие вице-премьер Дагестана Анвар Халилов.
На протяжении многих десятилетий нехватка мест в старой, маленькой для такого села школе, по причине которой обучение детей поводилось в три смены, отсутствие необходимой учебной базы, технологических новинок было самой острой проблемой для муниципалитета.
Начатая много лет назад стройка была заморожена ввиду нехватки финансов. Однако в результате того, что завершение новой школы в этом селе было включено в федеральную программу в рамках национального проекта «Образование», строительство было закончено ударными темпами и стало радостным событием для викринцев.
Новая школа - это крупнейший образовательный центр со всеми необходимыми атрибутами современной цифровой школы. Качество строительных работ в ежедневном режиме отслеживал врио главы администрации района Магомед Эльдерханов, ведь, по его словам, важно было не только своевременно сдать школу, но и обеспечить соответствие объекта всем современным образовательным стандартам и требуемым сегодня правилам и нормам. В этой связи врио руководителя муниципалитета высоко оценил роль строительной организации, которая мобильно и в короткие сроки завершила работы.
Анвар Халилов, выступая на торжественной линейке, поздравил жителей села и всего района со знаменательным событием, а школьникам пожелал здоровья и успехов в получении знаний.
Последнее от Мадина
- Льготный проезд для юных махачкалинцев
- Льготный проезд для юных махачкалинцев
- В с. Новое Викри Каякентского района открыли новую школу
- Владимир Васильев побеседовал с родителями школьников, обучающихся в СОШ №26 г. Махачкалы
- «Россети Северный Кавказ» к началу учебного года обеспечили безопасное и надежное энергоснабжение учебных заведений СКФО