1 сентября в селе Новое Викри Каякентского района в праздничной обстановке открыли новую школу.

В торжестве принял участие вице-премьер Дагестана Анвар Халилов.

На протяжении многих десятилетий нехватка мест в старой, маленькой для такого села школе, по причине которой обучение детей поводилось в три смены, отсутствие необходимой учебной базы, технологических новинок было самой острой проблемой для муниципалитета.

Начатая много лет назад стройка была заморожена ввиду нехватки финансов. Однако в результате того, что завершение новой школы в этом селе было включено в федеральную программу в рамках национального проекта «Образование», строительство было закончено ударными темпами и стало радостным событием для викринцев.

Новая школа - это крупнейший образовательный центр со всеми необходимыми атрибутами современной цифровой школы. Качество строительных работ в ежедневном режиме отслеживал врио главы администрации района Магомед Эльдерханов, ведь, по его словам, важно было не только своевременно сдать школу, но и обеспечить соответствие объекта всем современным образовательным стандартам и требуемым сегодня правилам и нормам. В этой связи врио руководителя муниципалитета высоко оценил роль строительной организации, которая мобильно и в короткие сроки завершила работы.

Анвар Халилов, выступая на торжественной линейке, поздравил жителей села и всего района со знаменательным событием, а школьникам пожелал здоровья и успехов в получении знаний.