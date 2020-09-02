ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» к началу учебного года обеспечили безопасное и надежное энергоснабжение учебных заведений СКФО

«Россети Северный Кавказ» к началу учебного года обеспечили безопасное и надежное энергоснабжение учебных заведений СКФО

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02 сентября, 2020. Среда 14:17
«Россети Северный Кавказ» к началу учебного года обеспечили безопасное и надежное энергоснабжение учебных заведений СКФО

К 1 сентября специалисты «Россети Северный Кавказ» провели масштабный комплекс работ, чтобы дать возможность детям из республик СКФО в комфортных условиях получать образование.

«Россети Северный Кавказ» к началу учебного года обеспечили безопасное и надежное энергоснабжение учебных заведений СКФО
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 В этом году северокавказские энергетики дали свет 31 новой  школе и 49 детским садам в СКФО. В том числе благодаря вкладу энергетиков новые образовательные  учреждения в макрорегионе приняли  более 7 тысяч учеников и свыше 3,6 тысячи дошколят.

13 школ и 24 новых детских сада и подключили к сетям специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго». В Дагестане энергомощность выдана 12 школам и 15 дошкольным учреждениям. На территории Республики Ингушетия сотрудники ингушского филиала компании дали свет 4 детским садам и 3 школам. В Кабардино-Балкарии свет получили 3 новых дошкольных учреждения и 1 школа. 

2 школы и 1 новый детский сад подключили к электросетям специалисты филиала «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго» на Ставрополе. А в Северной Осетии-Алании  энергомощность получили 2 дошкольных учреждения.

Кроме того, во всех регионах электросетевой деятельности накануне нового учебного года энергетики провели ремонт энергооборудования, обеспечивающего электроснабжение 827 школ, 759 детских садов, 5 ссузов. Повышена безопасность энергообъектов, расположенных вблизи этих учреждений. Специалисты обновили предупреждающие об опасности электричества таблички вблизи образовательных структур, проверили исправность запирающих устройств, вынесли с территорий учебных заведений 24 опоры. На линиях, находящихся в непосредственной близости от учебных учреждений, энергетики заменили на самонесущий изолированный провод более 15,5 км голого провода.

«Максимально обеспечить электробезопасность наших детей,  бесперебойную подачу света во время учебного процесса – наша важная социальная задача, к исполнению которой наши сотрудники подошли с максимальной ответственностью», - отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

 Все запланированные к началу учебного года  работы выполнены надлежащим образом и в установленные сроки.

 

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