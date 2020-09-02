Минкомсвязь России поддержит организации, осуществляющие цифровую трансформацию

Указанная мера поддержки реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий в рамках поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, с применением льготного кредитования».

Согласно указанным правилам, субсидии предоставляются уполномоченным банкам в целях возмещения затрат на предоставление финансовых средств по льготной ставке (от 1 % до 5 % годовых) российским организациям, осуществляющим мероприятия по цифровой трансформации и внедрению информационных технологий, в том числе цифровых решений. Требованиями постановления предусмотрена поддержка проектов компаний на приобретение российских технологических решений (программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов). Максимальный размер льготного (субсидированного) кредита на проект составляет до 5 млрд руб.,

на комплексную программу, состоящую из нескольких взаимосвязанных проектов, — до 10 млрд руб. При этом субсидирование таких кредитов будет осуществляться до окончания срока действия национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Подробная информация о мере поддержки размещена на официальном сайте Минкомсвязи России.