Цифровая трансформация сельского хозяйства — это приоритетное направление аграрной политики Российской Федерации. Возросла необходимость подготовки кадров в сфере управления АПК и электронного ведения хозяйственной деятельности. Программы предоставляют возможность слушателям ознакомиться с фундаментальными научно-техническими изменениями в указанной области, которые позволили использовать цифровые технологии в экономике сельского хозяйства и создавшими предпосылки для перехода к цифровой экономике.
Стоимость дистанционной формы обучения по программе профессиональной переподготовке «Цифровая трансформация сельского хозяйства» составляет 15 000 рублей. Начало обучения — 22 сентября 2020 года.
По всем вопросам обращаться к заместителю директора Академии дополнительного образования Хмелевой Алесе Олеговне по номерам телефонов: 8-999-864-58-46 и 8-495-640-54-36 доб,4481, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.