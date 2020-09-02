Цифровая трансформация сельского хозяйства

На базе Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского ( ПКУ) подготовлены дистанционные программы по профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в условиях цифровой трансформации сельскохозяйственного производства, а также использования интернет технологий в сельскохозяйственной экономике. К участию в подготовке программ привлечены специалисты Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленности и торговли РФ, Корпорации » Роскосмос», АНО «Цифровая экономика», Фонда развития интернет инициатив, Сколковского института науки и технологий и др.

Цифровая трансформация сельского хозяйства — это приоритетное направление аграрной политики Российской Федерации. Возросла необходимость подготовки кадров в сфере управления АПК и электронного ведения хозяйственной деятельности. Программы предоставляют возможность слушателям ознакомиться с фундаментальными научно-техническими изменениями в указанной области, которые позволили использовать цифровые технологии в экономике сельского хозяйства и создавшими предпосылки для перехода к цифровой экономике.

Стоимость дистанционной формы обучения по программе профессиональной переподготовке «Цифровая трансформация сельского хозяйства» составляет 15 000 рублей. Начало обучения — 22 сентября 2020 года.

По всем вопросам обращаться к заместителю директора Академии дополнительного образования Хмелевой Алесе Олеговне по номерам телефонов: 8-999-864-58-46 и 8-495-640-54-36 доб,4481, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.