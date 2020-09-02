ЗАМАНА - Цифровая трансформация сельского хозяйства

Цифровая трансформация сельского хозяйства

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02 сентября, 2020. Среда 10:49

На базе Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского ( ПКУ) подготовлены дистанционные программы по профессиональной  переподготовке и повышению квалификации кадров в условиях цифровой трансформации сельскохозяйственного производства, а также использования интернет технологий в сельскохозяйственной экономике. К участию в подготовке программ привлечены специалисты Министерства сельского хозяйства и Министерства  промышленности и торговли РФ, Корпорации  » Роскосмос», АНО «Цифровая экономика», Фонда развития  интернет инициатив, Сколковского института науки и технологий и др.

Цифровая трансформация сельского хозяйства
Информация

Цифровая трансформация сельского хозяйства — это приоритетное направление аграрной политики Российской Федерации. Возросла необходимость  подготовки кадров в сфере управления АПК и электронного ведения хозяйственной деятельности. Программы  предоставляют возможность слушателям ознакомиться с фундаментальными научно-техническими изменениями в указанной области, которые позволили использовать цифровые технологии в экономике сельского хозяйства и создавшими предпосылки для перехода к цифровой экономике.

Стоимость дистанционной формы обучения по программе  профессиональной переподготовке «Цифровая трансформация  сельского хозяйства» составляет 15 000 рублей. Начало обучения — 22 сентября 2020 года.

По всем вопросам обращаться к заместителю директора Академии дополнительного образования Хмелевой Алесе Олеговне по номерам телефонов: 8-999-864-58-46 и 8-495-640-54-36 доб,4481, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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