Обсуждена тема организации бесплатного питания в школах Дагестана

1 сентября под руководством врио Председателя Правительства РД Анатолия Карибова состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием заместителей Министра просвещения Российской Федерации Андрея Николаева и Екатерины Толстиковой по вопросу организации бесплатного питания в общеобразовательных учреждениях Республики Дагестан. Об этом сообщается на официальной странице главы Магарамкентского района Фарида Ахмедова в Инстаграм.

«В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, все учащиеся младших классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Соответствующий закон был подписан Главой государства в марте 2020 года.

Источником финансирования является федеральный, региональные и местные бюджеты. Правительством РД уже выделено на эти цели из бюджета республики дополнительно 400 млн.руб.

Это позволило увеличить стоимость меню на одного учащегося до 61 рубля вместо ранее установленных 15 руб. В меню должны войти и горячее блюдо, и горячий напиток. Правительством РД выделено на эти цели из бюджета республики дополнительно 400 млн.руб. Дополнительное соглашение на финансирование разницы на 11 млн 853 т.руб до конца 2020 года между Минобрнауки РД и МР «Магарамкентский район» подписано и представлено в ведомство.В 2019-2020 учебном году на 3058 младшеклассников нами было организовано питание с расчётом на 15 руб.

С сегодняшнего дня, с 1 сентября 2020 года, нами уже во всех школах района организовано для младшеклассников горячее питание по уже новым нормам. Для перепланировки и переоборудования помещений в школах, где они должны были соответствовать нормам СанПин и рекомендациям Роспотребнадзора из районного бюджета поручил выделить финансовые средства в размере 1 млн 200 тыс.руб.

Напомню, в Магарамкентском районе функционируют 33 общеобразовательных учреждения, в том числе 24 средних, 7 основных и 2 начальные школы с общим количеством 6 942 учащихся. Задачи, поставленные перед нами руководством республики в этом направлении нами реализованы», — написал Фарид Ахмедов.