Вопросы развития и вывода из «тени» тепличных хозяйств Дагестана обсудили в региональном Правительстве

Эта актуальная тема была ранее поднята Главой региона Владимиром Васильевым, который обозначил перед руководителями органов власти такие задачи, как «обеление» деятельности теплиц, создание высокотехнологичных производств и, как следствие, хорошо оплачиваемых рабочих мест для дагестанцев.

Под руководством вице-премьера Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова и при участии Первого вице-премьера республики Гаджимагомеда Гусейнова, вице-премьера-министра энергетики РД Владимира Лемешко, представителей налоговой службы, глав некоторых муниципалитетов и дагестанских тепличников были обговорены меры по выводу из «тени» и постановке на учет теплиц действующих и строящихся, а также вопросы представления ими отчетности, создания рабочих мест, увеличения налоговой базы, а также возможные меры поддержки для стимулирования сельхозтоваропроизводителей в этом направлении.

Как отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов, имеющиеся в республике чуть более 600 гектаров теплиц официально показывают сегодня низкую урожайность, которая разнится в зависимости от вида тепличного хозяйства и себестоимость продукции. Очень важно, считает вице-премьер, навести в этой сфере порядок, от которого в итоге выиграет как республика, так и сами хозяйственники, работающие по-новому в рамках правового поля.

Гаджимагомед Гусейнов, продолжая тему, обратился ко всем участникам встречи, заявив о намерении органов исполнительной власти оказывать поддержку тем, кто начнет создавать хозяйства, отвечающие всем требованиям теплиц нового поколения.

Сегодня, по его словам, наиболее актуален вопрос формирования энергоэффективных мощностей для производства в том числе и сельхозпродукции. Для тепличников важно создавать такие хозяйства, которые будут потреблять минимально воды и энергии и при этом дадут возможность повышать производительность. «В этом мы пойдем навстречу каждому. С этой целью будут отработаны специальные механизмы поддержки. Кроме того, учитывая, что отрасль сейчас глубоко датируема, наша основная цель – создание рабочих мест, где, в первую очередь, будут трудиться дагестанцы. Я обещаю, если вы выйдете на цивилизованный путь развития, правительство поддержит вас даже в большем объеме, чем вы платите налоги. Но это должно быть движение с двух сторон. У нас же уже для сельхозтоваропроизводителей налоги снижены в два раза – до 3%. От вас многого не требуем: зарегистрировать бизнес по справедливости и обратить внимание на водо и энергосберегающие технологии. В этой части наша задача вам помочь», - обратился Первый вице-премьер к участникам совещания.

Владимир Лемешко со своей стороны остановился на вопросе ресурсопотребления. «Практика показывает: все, что решается не совсем законным путем, оптимизирует затраты отдельно взятых предпринимателей, но в совокупности приводит к проблемам для всей республики. Речь идет о нехватке воды, газа, электроэнергии. Мы достигли соглашения с крупными компаниями, и через год нам будут поставлять газ с шельфа – до 8 млрд куб. Ведутся переговоры о закупке этого газа по более низкой цене. Правительство региона побеспокоится о том, чтобы главный энергоноситель стал для вас дешевле и доступнее, но и мы ждем ответной реакции – чтобы был справедливый учет и взаиморасчеты. Кроме того, если бы каждый тепличник получил техусловия на свою реальную площадь, мы бы ставили вопрос о модернизации ГРС, пропускная способность которых уже исчерпала себя. Решить эти вопросы надо нам вместе, проведя сверку договорных отношений, до начала отопительного сезона, чтобы потом не возникало кризисных ситуаций», - сказал министр энергетики РД.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов, овощеводство защищённого грунта в регионе в последние годы развивается очень активно. Начиная с 2012 года, площадь под теплицами увеличилась в 100 раз, в основном за счет строительства малогабаритных, примитивных теплиц в нескольких населенных пунктах республики. В тоже время реализовано несколько проектов по строительству современных тепличных комплексов, в том числе с оказанием государственной поддержки.

В соответствии с нормативами в современных тепличных комплексах класса 4 и выше минимальная урожайность составляет 45 кг с квадратного метра, только при таких показателях обеспечивается рентабельность производства.

Всего в хозяйствах на 1 января 2020 года выращено 69,7 тыс. тонн овощей при средней урожайности 11,3 кг с квадратного метра, что является, по мнению специалистов, крайне низким показателем для аграрной республики. «Вопрос не в том, что они плохо работают, а зачастую просто не отчитываются. По рабочим местам картина такая же неприглядная. На каждую сельсхозорганизацию официально приходится не более 1-2 рабочих мест», - пояснил министр.

В целом в этой сфере занято 1900 хозяйствующих субъектов, из которых 170 – зарегистрированные сельхозорганизации (КФХ или ИП), остальные зарегистрированы как личные подсобные хозяйства. При этом, констатировал отраслевой министр, в качестве абонентов, потребляющих газ официально, числятся только 1300. Помимо этого, большой объем теплиц, которые по своей мощности и числу наемных рабочих, относятся к полноценным сельхозорганизациям, тогда как числятся как ЛПХ и не платят налоги. В этой связи Гусейнов выступил с предложением создать рабочие группы на местах и провести инвентаризацию тепличных хозяйств. Прежде всего, эту работу следует провести там, где сосредоточено их наибольшее количество: Буйнакском, Карабудахкенстком, Кизилюртовском, Левашинском, Каякентском и Дербентском районах.

В качестве защиты со стороны государства тепличникам предлагается минимизация проверок, в том числе фискальными органами. Рассматривается также возможность предоставления тепличным хозяйствам на период до выхода на самообеспечение определенных льгот за потребляемые ими энергоносители. Важным пунктом поддержки признано и создание максимально выгодных условий для сбыта производимой продукции.

«Совместно прорабатывается такое предложение, как субсидирование затрат на приобретение высокотехнологичного и энергоэффективного отопительного оборудования. Для небольших теплиц уже в этом году мы готовы предоставлять субсидии, если они объединяются в сельхозпотребкооперативы. На выручку кооператива до 40 млн руб. мы можем предоставить субсидирование выручки до 15%. Для ультрасовременных теплиц предусмотрена грантовая поддержка. В этом году уже несколько проектов её получили», - рассказал Абзагир Гусейнов.

Только по 170 организациям, о которых шла речь выше, потенциал роста в части создания рабочих мест достигает цифры 800, прямые налоги с доходов составят да 20 млн руб. ежегодно, а отчисления во внебюджетные фонды - около 30 млн руб.

По данным налоговой службы республики, только 199 предпринимателей-тепличников официально зарегистрированы в качестве налогоплательщиков.

Комментируя, и.о. руководителя УФНС по РД Нурулла Хизриев заметил, что относительно 2019 года количество работников, по которым предприниматели предоставляют отчеты, увеличилось в 1,5 раза, однако в общем расчете это составляет всего 1,9 человек на одну теплицу. При этом, высказал мнение Хизриев, уплаченная сумма налогов совсем небольшая, хотя также увеличилась в два раза относительно прошлого года.

«Мы от производителей ждем, чтобы они работали в рамках закона. При этом мы готовы оказывать им поддержку в плане отсрочки платежей», - сказал он.

Главы муниципалитетов, таких как Карабудахкентский, Левашинский и Буйнакский районы в ходе совещания заявили о том, что работа в обозначенном направлении уже ведется. Понимание со стороны предпринимателей есть, как есть и определенные результаты – небольшие предприятия объединяются в СПоКи.

Глава МР «Карабудахкентский район» Махмуд Амиралиев, в частности, подчеркнул, что все тепличники муниципального образования осознают необходимость постановки их предприятий на налоговый учет. Однако возникает много вопросов в части энергоснабжения, в том числе получения реально необходимых лимитов и техусловий, которые, по их утверждению, раздаются без расчета реальной нагрузки на газовые сети. Многие предприниматели готовы перейти на современные котлы, чтобы в дальнейшем избежать штрафов, но ожидают гибкой ценовой политики и хотят платить только за газ, который они потребили.

«Этот вопрос, - прозвучал ответ от Владимира Лемешко, - будем регулировать».

Обсудили участники встречи и проблему с водой, озвученную представителями ассоциации «Теплицы Дагестана». Сейчас тепличные хозяйства выходят из положения за счет подвоза воды за довольно высокую плату. «Если нам помогут с подачей воды, тогда платить налоги для нас будет делом несложным. И многие тепличники будут к этому готовы», - заверил Халимбеков Багандали.

В рамках совещания было предложено решить вопрос с нехваткой поливной воды за счет строительства водохранилищ. В целом же, отметил Абдулмуслимов, в настоящее время в регионе реализуется большая программа водоснабжения, однако проект этот масштабный и потребует не одного года.