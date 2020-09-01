Владимир Васильев поздравил школьников, студентов и преподавателей Дагестана с Днем знаний

Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил всех школьников, студентов и их родителей, учителей и преподавателей республики с Днем знаний.

«Для нашей страны начало учебного года – особый праздник, наполненный яркими и светлыми событиями. Каждый из нас сегодня с теплотой и благодарностью вспоминает свою первую учительницу и школьных товарищей, мудрых наставников, помогавших советами на пути знаний. В этом году школьный порог переступят 55,6 тысячи первоклассников, а всего учебный год наступит для 427 тысяч дагестанских школьников. Высокое качество образования, улучшение условий обучения являются важнейшими факторами развития экономики и социальной сферы, решения задач, которые ставит перед республикой современная жизнь. Сегодня в Дагестане свои двери откроют 7 новых школ на 1874 ученических места, строятся еще 65 школ, в которые пойдут более 23 тысяч учеников. В рамках проекта “100 школ” за три года охвачено ремонтом 470 школ, федеральной программой по благоустройству и капремонту планируется отремонтировать 220 общеобразовательных организаций Дагестана. Республикой приобретено 330 школьных автобусов, что позволило заменить весь транспорт старше 10 лет и закупить 25 автобусов для школ, не имевших возможность перевозки детей. Мы все видели, в каких непростых условиях прошел предыдущий учебный год. Большое спасибо работникам образования за их благородный труд, терпение и самоотдачу. С этого учебного года вводятся ежемесячные надбавки за классное руководство, Правительством Дагестана принято решение о проведении республиканского конкурса, по результатам которого лучшие учителя получат премии в размере 100 тыс. рублей, на эти цели уже выделено 10 млн рублей. В этом году благодаря программе “Земский учитель” в села будут привлечены 140 талантливых педагогов, каждому из которых выделяется по 1 млн рублей. В предстоящем учебном году необходимо уделять особое внимание обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в организациях образования. В школах введены новые санитарные правила, позволившие обеспечить безопасность выпускников, сдающих единый государственный экзамен. Весь Дагестан гордится достижениями в учебе своих школьников и студентов – с 24 до 56 увеличилось число стобалльных работ по ЕГЭ в сравнении с прошлым годом, 140 наших ребят стали в 2019 году призерами международных и всероссийских конкурсов и олимпиад. 245 дагестанцев участвовали в чемпионате “Ворлдскиллс”, республика стала одним из регионов-победителей и получила возможность создания Центра опережающей профессиональной подготовки, который будет обучать специалистов по стандартам “Ворлдскиллс”. В нынешний Год памяти и славы традиционный общероссийский урок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Патриотизм и любовь к Родине, уважение к ее истории являются неотъемлемой частью процесса обучения, помогающей ученикам стать грамотными и образованными людьми, достойными гражданами своего Отечества. Большое спасибо родителям, учителям, наставникам, чьи дети и ученики своими победами прославляют родной

Дагестан! Желаю школьникам, студентам сил и энергии на пути знаний и отличных результатов в учебе», – говорится в

поздравлении.