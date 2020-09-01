Беслан, 1 сентября: 16 лет со дня трагедии

1 сентября в памяти россиян на долгие годы будет омрачено событиями 2004 года. 16 лет назад террористы захватили школу в городе Беслан. Три дня они удерживали в заложниках более 1100 человек. По официальным данным во время событий в Беслане погибло 334 человека, из них 186 — дети. Статья опубликована на сайте Общественной службы новостей.

Захват

1 сентября 2004 года группа вооружённых боевиков подъехала к зданию школы № 1 в Беслане. У стен школа проходила торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. День был жаркий и ее перенесли на час раньше — на 9 утра. Многие родители взяли с собой младших детей — дошкольников, так как четыре из девяти бесланских детских садов все еще были закрыты на ремонт.

Сопровождая действия выстрелами в воздух, террористы загнали в здание школы более 1100 человек: детей, их родителей и родственников, сотрудников школы. Захвата избежали, по разным данным, от 50 до 150 человек, преимущественно старшеклассники — им удалось выбежать со двора, воспользовавшись суматохой. Во время захвата террористами были убиты двое мужчин.

Большинство заложников поместили в главный спортзал, остальных — в тренажёрный зал и душевые. Террористы были хорошо подготовлены: досконально знали план здания и произвели захват в течение нескольких минут. У заложников забрали фотоаппараты и видеокамеры, разбили мобильные телефоны.

Снаружи школы были установлены камеры видеонаблюдения, из автомобиля были выгружены боеприпасы, тяжёлое вооружение и взрывчатка. Захватчики забаррикадировали здание, у входов и в коридорах установили самодельные взрывные устройства. В спортзале взрывчатку разложили на стульях, подвесили на баскетбольные кольца и тросы, протянутые между ними.

Один из заложников был убит за попытку успокоить близких на родном языке — террористы разрешали говорить только по-русски. Другой заложник был тяжело ранен за отказ опуститься на колени. За любое неповиновение террористы стреляли в потолок или выдёргивали из толпы заложников, независимо от возраста и пола, угрожая расстрелом.

Осада

В 10:30 возле школы был сформирован оперативный штаб, который распорядился эвакуировать жителей близлежащих домов, сформировать оцепление силами милиции, организовать контроль над радиоэфиром и блокировать близлежащие районы.

Первая оперативно-боевая группа Центра специального назначения ФСБ прибыла в Беслан из Владикавказа уже через час после захвата. Вскоре к ней присоединились подразделения ЦСН из Москвы, Ханкалы и Ессентуков. В прилегающих к школе многоэтажных жилых домах были оборудованы позиции для снайперов, которые непрерывно наблюдали за действиями террористов и их перемещениями в здании школы.

Требования

Вскоре террористы указали первые требования: на переговоры вызвали президента Северной Осетии Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова и генерала-полковника Владимира Рушайло. Записанное на слух последнее имя — Рошайло — поначалу приняли за имя детского врача Рошаля, участвовавшего в переговорах во время теракта на Дубровке. В вечеру того же дня педиатр Рошаль прибыл в Беслан и вступил в телефонные переговоры с боевиками.

В первой записке террористы озвучили и свои условия.

Около четырех вечера в здании школы прогремел взрыв и раздались выстрелы — подорвалась одна из террористок. В результате взрыва пострадал один боевик, террористы расстреляли ближайших к ним заложников во избежание потенциального сопротивления — количество убитых составило 21 человек. Боевик, назвавший себя «Шахидом», заявил, что заложники были убиты, потому что с захватчиками не выходили на контакт.

В ходе последовавшего телефонного разговора террористы также потребовали на переговоры советника Президента РФ Асламбека Аслаханова, но только в составе ранее указанной ими группы людей. Еще одним требованием, озвученным в тот день, стал вывод российских войск из Чечни.

Заложники

Двое заложников в тот день сумели сбежать, выпрыгнув из окна. 15 человек были выведены местными жителями из котельной, где успели спрятаться во время захвата, еще несколько детей смогли сбежать из здания школы в течение дня. Террористы отказались принимать предложенную им воду и пищу, а также медикаменты, посчитав, что они могут быть отравлены. В туалет выпускали редко. К вечеру заложники совсем обессилили из-за жары, жажда перекрывала голод. Заложникам предстояла трудная ночь, первая из трех.